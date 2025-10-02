Test IQ, który przerósł internautów. Ile dziur ma koszulka?

Rozwiązywanie podchwytliwych zagadek to nie tylko świetna zabawa, ale też skuteczny trening dla umysłu. Rozwija logiczne myślenie, uczy kreatywnego podejścia do problemów, poprawia koncentrację i pamięć, a przy tym wzmacnia cierpliwość oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Sprawdźmy, jak poradzisz sobie z zagadką, która podbiła internet. Odpowiedź wydaje się oczywista, jednak to właśnie potrafi być tak mylące. Na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Spójrz na poniższy obrazek i odpowiedz na pytanie: Ile dziur widzisz na koszulce? Do wyboru masz 4 odpowiedzi:

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

Zagadka, która pobudza wyobraźnie i rozbudza szare komórki Canva Pro INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Rozszyfrowałaś test IQ, która sprawia trudność wielu użytkownikom internetu? Jeśli tak, to brawo! To znak, że cechuje cię bystrość umysłu i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. A jeśli tym razem nie udało ci się sprostać wyzwaniu, to bez obaw. Skupienie zależy od wielu czynników, takich jak zmęczenie czy stres. Może po prostu nie był to twój dzień? Poprawna odpowiedź to: d) 8. Wyjaśnienie rozwiązania znajdziesz na poniższym obrazku. Pamiętaj, że dziury na środku bluzki wychodzą z dwóch stron.

Poprawna odpowiedź Canva Pro INTERIA.PL

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

