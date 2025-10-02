Zagadka, która podbiła internet. Ile dziur widzisz na koszulce?

Łamigłówki choć proste, mogą być problematyczne, zwłaszcza gdy ciąży na nas presja czasu. Weź udział w teście na inteligencję, który przerósł wielu internautów. Czy tobie się uda? Powodzenia!

Test na inteligencję: Ile dziur ma ta koszulka?
Test IQ, który przerósł internautów. Ile dziur ma koszulka?

Rozwiązywanie podchwytliwych zagadek to nie tylko świetna zabawa, ale też skuteczny trening dla umysłu. Rozwija logiczne myślenie, uczy kreatywnego podejścia do problemów, poprawia koncentrację i pamięć, a przy tym wzmacnia cierpliwość oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Sprawdźmy, jak poradzisz sobie z zagadką, która podbiła internet. Odpowiedź wydaje się oczywista, jednak to właśnie potrafi być tak mylące. Na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Spójrz na poniższy obrazek i odpowiedz na pytanie: Ile dziur widzisz na koszulce? Do wyboru masz 4 odpowiedzi:

  • a) 2
  • b) 4
  • c) 6
  • d) 8
Biała koszulka z widocznymi dwoma fioletowymi plamami na tle fioletowego gradientu, w dolnej części logo 'interia kobieta'.
Zagadka, która pobudza wyobraźnie i rozbudza szare komórkiCanva ProINTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie

Rozszyfrowałaś test IQ, która sprawia trudność wielu użytkownikom internetu? Jeśli tak, to brawo! To znak, że cechuje cię bystrość umysłu i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. A jeśli tym razem nie udało ci się sprostać wyzwaniu, to bez obaw. Skupienie zależy od wielu czynników, takich jak zmęczenie czy stres. Może po prostu nie był to twój dzień? Poprawna odpowiedź to: d) 8. Wyjaśnienie rozwiązania znajdziesz na poniższym obrazku. Pamiętaj, że dziury na środku bluzki wychodzą z dwóch stron. 

Rysunkowa, błękitna koszulka na fioletowym tle, z zaznaczonymi numerami miejsc na ubraniu oraz dwiema fioletowymi plamami.
Poprawna odpowiedźCanva ProINTERIA.PL
