Dzisiaj przedstawimy ci jedną z popularnych łamigłówek matematycznych . Z tą zagadką jednak 94% użytkowników miewa problemy. Czy należysz do tego grona? Sprawdź się w naszym ćwiczeniu. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się wykonać obliczenia w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

W pewnej klasie jest 28 uczniów. Każdy uczeń gra w co najmniej jeden z dwóch sportów: piłkę nożną lub koszykówkę. Jeśli 18 uczniów gra w piłkę nożną, a 12 uczniów gra w koszykówkę, to ile uczniów gra w oba te sporty?

Udało ci się prawidłowo rozpracować naszą łamigłówkę? Jeżeli tak, to gratulacje! Jeśli nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. W końcu tylko 6% użytkowników potrafi tego dokonać w mniej niż 10 sekund. Pamiętaj, że na naszą koncentrację i pracę umysłu wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Potraktuj to ćwiczenie jako rozrywkę. Dziękujemy ci za udział w naszej zabawie, a poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie.