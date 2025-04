Popularna współcześnie przyprawa jest nasionem muszkatołowca korzennego - drzewa pochodzącego z odległej Indonezji. Gałka muszkatołowa charakteryzuje się ciepłym, korzennym smakiem z nutami słodyczy i delikatnej goryczy. Jej aromat przywodzi na myśl mieszankę cynamonu, goździków i anyżu, co czyni ją idealnym dodatkiem do potraw zarówno słodkich, jak i wytrawnych.

Pełniła ważną rolę w medycynie naturalnej, którą warto zainspirować się podczas komponowania swoich codziennych posiłków. Pachnąca przyprawa to źródło wielu dobroczynnych składników, które każdego dnia potrzebne są organizmowi do prawidłowego funkcjonowania. Należą do nich witaminy: A, C, B1 (tiamina), B2 (ryboflawina), B3 (niacyna) oraz B6. Gałka muszkatołowa to także bogactwo: