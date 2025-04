To najwygodniejsze miejsca w samolocie. "Bez problemu rozprostujemy nogi"

Jedną z największych niewygód, na które skarżą się pasażerowie lotów, jest mała ilość miejsca na nogi , zwłaszcza gdy podróżujemy niskobudżetowymi liniami lotniczymi. Z tego powodu do najwygodniejszych miejsc na pokładzie należą te, które oferują nieco więcej tej przestrzeni:

Jednak, jak zaznacza, nie każdy może tam usiąść. Osoby zajmujące miejsca przy wyjściu awaryjnym muszą spełnić kilka warunków: mieć co najmniej 16 lat (czasem wystarczy 15, w zależności od linii), być w pełni sprawne fizycznie i psychicznie oraz znać język, którym posługuje się załoga. To nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność - pasażer z takiego miejsca musi pomóc załodze w przypadku ewakuacji.

Okno czy przejście? To zależy od naszych potrzeb

Kolejną kwestią, którą warto rozważyć, jest wybór miejsca przy oknie lub przy przejściu. Stewardessa zdradza, że jest to kwestia osobistych preferencji:

- Dla osób, którym zależy na spokojnym śnie, lepszą opcją będzie miejsce przy oknie. Nikt nie będzie nas tam budził, a my sami możemy wygodnie oprzeć głowę i zrelaksować się bez przeszkód - wyjaśnia.

Z kolei pasażerowie, którzy lubią mieć swobodę ruchu, często chodzą do toalety lub po prostu nie lubią się przeciskać, zdecydowanie powinni postawić na fotel przy przejściu. Ułatwia to nie tylko wstawanie, ale i szybkie rozprostowanie nóg w trakcie lotu, co może być zbawienne szczególnie na dłuższych trasach.