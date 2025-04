W 2024 r. z trzynastej i czternastej emerytury potrącano m.in. zaliczkę na podatek dochodowy , co oznaczało, że świadczenia wypłacane "na rękę" były niższe. To jednak sprawia, że niektórzy seniorzy mają szansę na otrzymanie zwrotu takiej zaliczki.

Natomiast maksymalna wysokość zwrotu podatku z tytułu "trzynastki" i "czternastki" wynosi ok. 400 zł, i takie pieniądze powinny trafić do seniorów pobierających emeryturę w wysokości ok. 2400 zł. Z kolei osoby pobierające w 2024 r. emeryturę minimalną, czyli 1780,96 zł brutto, otrzymają ok. 250 zł zwrotu - wylicza Fakt.