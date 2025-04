Co przyniesie czwartek, 23 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach prywatnych nie żyj czyimś życiem i nie staraj się spełnić cudzych oczekiwań. Starsze pokolenia miały swoją szansę na pierwszą miłość, przełomowy krok, wypróbowanie nowych ścieżek. Ty jesteś swoją własną osobą i nie potrzebujesz zdawać raportu z uczuć przed przodkami ani potomkami. W finansach nie ma co składać do kupy czegoś, co wciąż się rozłazi.