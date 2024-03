Zagadka na logiczne myślenie. Tylko osoby o wysokim IQ znają poprawną odpowiedź

Karolina Woźniak Życie i styl

Istnieje wiele rodzajów testów sprawdzających inteligencję i umiejętność logicznego myślenia. Średni wynik to 100 punktów z odchyleniem do 15. Oznacza to, że większość populacji mieści się w przedziale od 85 do 115 punktów. Oto jedno z naszych zadań na IQ.

Zdjęcie Czy uda ci się rozwiązać naszą łamigłówkę w określonym czasie? / opracowanie własne / INTERIA.PL