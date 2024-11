Testy na spostrzegawczość to świetna zabawa i minitrening naszego mózgu. Jeśli nie udało ci się odnaleźć poszukiwanych elementów, nie martw się. Tylko nieliczny zostają do końca. Większość osób rezygnuje, albo uważa, że jest to niewykonalne. Papamiętaj, że to praktyka czyni mistrza, dlatego zapraszamy też do rozwiązania innych zagadek: