Zagadka na spostrzegawczość uwielbiana przez dzieci. Ile różnić widzisz na obrazku?

Spostrzegawczość to istotna umiejętność, której używamy każdego dnia. Bardzo ważne jest jednak to, aby nad nią pracować, gdyż niepielęgnowana może zanikać. Wpływać na to może także wiele innych czynników, takich jak wiek, stres czy zdrowie. Myślisz, że masz sokoli wzrok? Sprawdź to w naszym trudnym teście. Powodzenia!