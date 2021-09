Zaginiony kot wrócił do właścicieli po 10 latach

Zaginiony kot wrócił po latach

Szkockie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (SPCA) zostało wezwane do Aberdeen, gdzie zauważono wychudzonego kota. Dzięki wszczepionemu chipowi udało się odnaleźć jego właścicieli. Okazało się, że przebywał niecałe trzy kilometry od miejsca, w którym mieszkał przed laty.



Jego właściciele aktualnie mieszkają w Edynburgu, ale na następny dzień od razu pojechali do Aberdeen odebrać zaginionego zwierzaka. Nie kryją radości z tego powodu.



Nigdy nie sądziliśmy, że zobaczymy go ponownie. To tak, jakby zamknięty rozdział właśnie się otworzył. To spełnienie marzeń.

Miesiące poszukiwań

Forbes zaginął w 2011 roku. Lucy i Neil Henderson przez długie miesiące szukali kota i nie mogli pogodzić się ze stratą. Forbes zamieszkał z nimi, jak jeszcze był kociakiem. Łączyła ich szczególna więź, dlatego też starali się zrobić wszystko, by go odnaleźć.



W okolicy rozwieszali plakaty, a ponadto prosili sąsiadów o sprawdzenie garaży, czy aby na pewno przypadkowo nie zamknęli w nim kota. Żadne działania nie przyniosły jednak skutku.



Reklama

Szczęśliwe zakończenie

Neil Henderson o odnalezieniu kota dowiedział się, prowadząc samochód. Wspomina, że zadzwoniła do niego żona i kazała mu zjechać na pobocze. Zupełnie nie spodziewał się takiej wiadomości. Informacja o tym, że Forbes wraca do domu, wprawiła go w osłupienie.



Lucy i Neil Henderson początkowo nie mogli uwierzyć w to szczęśliwe zakończenie. Teraz są zachwyceni zaistniałą sytuacją. Forbes wrócił do swoich właścicieli i jest stopniowo oswajany z innymi domownikami - dwoma psami i dwoma kotami.

Instagram Post

Czytaj więcej:

Schody do Nieba zostaną zburzone. Niebezpieczna atrakcja przyciąga zbyt wielu turystów!



Afgańskie kobiety protestują w sieci. Nie chcą zakładać burek!



Królewska łazienka w polskiej szkole. W Zabrzu postawili na luksus



Zobacz także: