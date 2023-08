7 sierpnia 2023 roku Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował raport "Stan Sanitarny Kraju" opisujący m.in. warunki panujące w zakładach pogrzebowych. Niestety, wnioski nie nastrajają optymistycznie - okazuje się, że ich działalność pozostawia wiele do życzenia...

Sanepid skontrolował zakłady pogrzebowe. Wnioski są przerażające

W 2022 roku sanepid skontrolował 705 z 1410 zakładów pogrzebowych. Główny Inspektorat Sanitarny dopatrzył się w sumie aż 30 nieprawidłowości, a jak donosi "Fakt", aż połowa z nich dotyczyła nieodpowiedniego stanu sanitarno–higienicznego!

Wątpliwości wzbudziły pomieszczenia, służące do przygotowywania zwłok, chłodnie i urządzenia chłodnicze. Bardzo negatywnie oceniono również procedury mycia i dezynfekcji w samochodach przeznaczonych do przewożenia zwłok. To jednak nie wszystko!

Raport "Stan Sanitarny Kraju" donosi, że domy pogrzebowe nie spełniają także norm dotyczących sprzętu do ceremonii i sprzętu porządkowego oraz sposobów przechowywania odpadów w trakcie przygotowywania zwłok do pochówku.

Zdjęcie Raport "Stan Sanitarny Kraju" donosi, że domy pogrzebowe nie spełniają norm dotyczących sprzętu do ceremonii i sprzętu porządkowego / 123RF/PICSEL

W aż 630 zakładach (czyli w prawie wszystkich skontrolowanych) wykryto nieprawidłowości dotyczące pracy osób zatrudnionych. W wielu domach pogrzebowych brakowało środków do ochrony indywidualnej, a ponad 120 zakładów zatrudniało osoby bez aktualnych badań lekarskich.

Inspektorzy mieli również sporo zastrzeżeń do pomieszczeń, w których bliscy żegnają się ze zmarłymi.

