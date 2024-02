Igły sosny - jakie mają właściwości?

Sosna dobroczynnie wpływa na zdrowie. Nawet wdychanie powietrza w sosnowym borze pozytywnie oddziałuje na organizm, a wszystko to przez właściwości wspomagające leczenie chorób układu oddechowego. Wielu do dziś korzysta z przepisów medycyny naturalnej i stosuje syropy na bazie pędów oraz zielonych szyszek sosny.

Prozdrowotne działanie wykazują również igły sosny. Za pośrednictwem facebookowego profilu ciekawostką na ten temat podzieliły się Lasy Państwowe. Otóż lata temu napar na bazie igieł był stosowany na wielu kontynentach.

Jak podają leśnicy, na Syberii wykorzystywano go m.in. do wzmacniania odporności, a Indianie Ameryki Północnej herbatę z igieł sosny pili w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na szkorbut. Wszystko to przez wysoką zawartość witaminy C. "Szklanka naparu z igieł sosny ma więcej witaminy C niż szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy" - czytamy na Facebooku.

Jakie właściwością mają igły sosny? Wykazują one działanie przeciwgorączkowe, a także odkażające i przeciwzapalne, a do tego wzmacniając odporność. Leśnicy dodają, że igły sosny za sprawą zawartości olejków eterycznych pozytywnie wpływają na oczy. Dodatkowo mogą działać uspokajająco i lekko nasennie.

Jak zrobić napar z igieł sosny?

W facebookowym wpisie Lasów Państwowych nie zabrakło również receptury na prozdrowotny napar. "Zgodnie z zaleceniami dr. Różańskiego: cztery łyżki igliwia lub gałązek należy zalać dwoma szklankami wrzącej wody, lub mleka. Odstawić na 30 minut. Przecedzić, osłodzić miodem. Pić 4-6 razy dziennie po 150-200 ml. Dzieci - 100-150 ml" - podają leśnicy.

Zdjęcie Igły sosny działają przeciwgorączkowo / 123RF/PICSEL

Na problemy z zatokami pomocne okażą się inhalacje z gotowanych w całości zielonych wierzchołków gałązek sosny. Na tym jednak nie koniec. Sosnowa kąpiel idealnie sprawdzi się także w przypadku grzybicy, łuszczycy oraz bóli mięśni i stawów. "Ekstrakt do kąpieli przygotowuje się z kilku zielonych gałązek, rozdrobnione należy zalać dwoma litrami wody, doprowadzić do wrzenia i gotować przez ok. 10 min. Dolać do wody w wannie i rozkoszować się kąpielą przez około 15-20 min" - podpowiadają Lasy Państwowe.

Przeciwskazaniem do stosowania igliwia sosnowego jest uczulenie na olejek sosnowy.

Źródło: Lasy Państwowe