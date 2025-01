Kawa zbożowa, zwana też "kawą dla dzieci", od lat gości na polskich stołach. Jej historia sięga XIX wieku, kiedy to zaczęto poszukiwać alternatyw dla drogiej kawy naturalnej. W jej składzie znajdziemy mieszanki żyta, pszenicy, jęczmienia, a czasem cykorii, co nadaje napojowi charakterystyczny, lekko orzechowy smak. Dziś przeżywa swój renesans, trafiając do filiżanek nie tylko seniorów, lecz także młodszych pokoleń, które rezygnują z picia tradycyjnej kawy.

Kawa zbożowa może być świetną alternatywą dla "małej czarnej", która nie zawsze ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i pracę organizmu 123RF/PICSEL

Idealna na początek dnia

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Dla tych, którzy szukają zdrowszej alternatywy, kawa zbożowa może stać się doskonałą opcją. Jej łagodny smak dobrze komponuje się z mlekiem, a dodatek miodu lub cynamonu nadaje jej wyjątkowego charakteru. Można ją także pić na zimno w formie "zbożowej latte" - wystarczy zaparzyć kawę, ostudzić i zmiksować z mlekiem oraz kostkami lodu.

Produkcja kawy zbożowej jest bardziej zrównoważona niż tradycyjnej kawy. Zboża używane do jej wytwarzania są uprawiane lokalnie, co zmniejsza ślad węglowy związany z transportem. Ponadto, proces jej wytwarzania nie wymaga intensywnej obórki ani zużycia dużej ilości wody, co czyni ją bardziej ekologicznym wyborem.

Bogactwo zdrowotnych właściwości

Czym kawa zbożowa wyróżnia się na tle klasycznej kawy? Przede wszystkim brakiem kofeiny, co czyni ją idealnym napojem dla kobiet w ciąży, osób z nadciśnieniem czy osób, które mają problem z refluksem. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pozytywnie wpływa na pracę jelit, wspierając tym samym procesy trawienne i zapobiegając zaparciom.

Dodatkowo, zboża używane do produkcji tej kawy są źródłem witamin z grupy B oraz magnezu, które wspierają układ nerwowy i pomagają radzić sobie ze stresem. Wprowadzenie kawy zbożowej do diety może też korzystnie wpłynąć na poziom cholesterolu, a to wszystko dzięki zawartości błonnika rozpuszczalnego.

Kawa zbożowa jest idealnym napojem dla kobiet w ciąży, osób z nadciśnieniem i tych, które mają problemy z refluksem 123RF/PICSEL

Czy każdy może pić kawę zbożową?

Choć kawa zbożowa jest bezpieczna dla większości osób, to warto pamiętać, że może zawierać gluten, co wyklucza ją z diety osób z celiakią lub nietolerancją glutenu. Na szczęście coraz częściej można znaleźć wersje bezglutenowe, które są dostępne w specjalistycznych sklepach.