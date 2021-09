Zaskakujące odkrycie biologów: Wściekłe samice ośmiornic rzucają w samców mułem

Ośmiornice znane są z tego, że wypracowały wielorakie sposoby ochrony przed drapieżnikami. Potrafią doskonale ukryć się w zakamarkach rafy koralowej, stosują kamuflaż, straszą jadem i wyrzucają sepię, czyli barwnik otrzymywany z woreczka czernidłowego mątwy. Jak się okazuje, to nie jedyne metody tych zwierząt na odstraszenie niechcianych gości.

Biolodzy odkryli właśnie, że samice ośmiornic, nękane przez samców rzucają w nich tym, co mają "pod ręką". Zazwyczaj są to muszle, muł i piasek. Umiejętność rzucania przedmiotami nie zaskoczyła naukowców, już dawno odkryli oni bowiem, że ośmiornice używają tej techniki, by oczyścić swoje jamy z mułu i gruzu. Zwierzęta te umieszczają przedmiot w mackach, napędzając go strumieniem wody - wygląda to tak jakby faktycznie rozrzucały muł wokół siebie.

Naukowców zainteresowało to zachowanie i postanowili przyjrzeć się mu bliżej. W efekcie, udowodnili, że ośmiornice wykorzystują tą umiejętność do celowego rzucania w natrętów przedmiotami, które znajdują w morzu. Z badań wynika, że samice ośmiornic najchętniej sięgają po muł - to według nich zdecydowanie lepszy rodzaj pocisku niż np. muszelki czy piasek.



Ośmiornice, to obok słoni i szympansów jedyne zwierzęta, które atakują osobników własnego gatunku. Co ciekawe, samce zazwyczaj nie odpowiadają na ataki pań...