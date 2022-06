Zaświadczenie dla chrzestnego to dokument, wydawany przez proboszcza w kancelarii parafialnej, który uprawnia do bycia chrzestnym lub chrzestną. Otrzymać go może każda osoba, która skończyła 16 lat, uczęszcza do kościoła i ma przyjęte wszystkie wcześniejsze sakramenty, czyli chrzest, komunię świętą oraz bierzmowanie. Nie mogą go otrzymać rozwodnicy oraz osoby, które prowadzą życie niezgodne z naukami Kościoła.

Czasem więc warunki pozwalające na zostanie chrzestnym są niemożliwe do spełnienia i niektórzy zaczynają szukać innego rozwiązania. Z pomocą mogą przyjść im popularne portale ogłoszeniowe, na których zaświadczenie dla chrzestnego można dostać już nawet za 100 zł!

Zaświadczenie dla chrzestnego za 100 zł. W sieci kwitnie handel dokumentami!

Jak donosi serwis edziecko.pl niewiele trzeba, by szybko i za niewielką opłatą stać się posiadaczem zaświadczenia niezbędnego do zostania chrzestnym. Sprawdzając autentyczność jednego z wielu takich ogłoszeń, dziennikarze serwisu wystosowali maila i otrzymali następującą odpowiedź:

- Proszę o następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania oraz pełne dane do wysyłki wraz z numerem telefonu. Koszt 220 zł, płatne przy odbiorze. Jeżeli będzie taka potrzeba kapłan, który wystawia zaświadczenie może skontaktować się z parafią, gdzie będzie przedstawiane, w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu

- czytamy na stronie.

Ceny takich zaświadczeń są oczywiście zróżnicowane, ale dostać można je już za 100 zł!

Co ciekawe, oferta dotyczy także innych zaświadczeń, niezbędnych np. do przyjęcia sakramentu małżeństwa. W sieci kupić można np. zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich i spotkaniu w poradni planowania rodziny lub, jak podaje portal dziendobry.tvn.pl cały pakiet, w skład którego wchodzi bierzmowanie, spowiedź i wszystkie nauki przedślubne.

