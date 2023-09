Spis treści: 01 Jak złodzieje oznaczają mieszkania do kradzieży? To powinno cię zaniepokoić

02 Tak działają złodzieje. Lista ich metod wręcz się nie kończy

03 Zauważyłeś ten znak na klatce schodowej? Oto co oznacza

04 Policja apeluje - oto jak musisz się zachować

Jak złodzieje oznaczają mieszkania do kradzieży? To powinno cię zaniepokoić

Jedni improwizują, inni mają dokładnie przemyślany plan. Jak jednak wynika z policyjnych statystyk, tylko w okresie od stycznia do lipca 2023 roku łupem złodziei padło 11 341 mieszkań. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie czasu, podobnych zgłoszeń było 10 173. Z roku na rok liczby zdają się więc rosnąć, a złodzieje nie odpuszczają, wymyślając coraz to nowe metody podstępu i oszustwa.

"Złodzieje stosują coraz więcej sztuczek, które pozwalają im włamać się do domów i mieszkań" - alarmuje policja, przypominając, aby zachować ostrożność bez względu na porę roku. Powszechnie uważa się bowiem, że okresem wzmożonej działalności złodziei są wakacje i ferie zimowe, kiedy częstotliwość wypoczynkowych wyjazdów się zwiększa. Przestępcy jednak nie śpią, doskonale wiedząc, że wystarczy chwila naszej nieuwagi. Co więc powinno nas zaniepokoić?

Reklama

Zobacz również: Politycy zapowiadają zmiany. Powrócą niedziele handlowe?

Tak działają złodzieje. Lista ich metod wręcz się nie kończy

Kilkanaście tygodni temu nieznana szajka upatrzyła sobie mieszkańców jednego z nowohuckich osiedli, oznaczając ich mieszkania specjalnym kodem. Rysunki na ścianach, wyglądające na pierwszy rzut oka jedynie na niepozorną zabawę, w istocie były pierwszym ostrzeżeniem dla mieszkańców.

Zobacz również: Złodzieje oznaczyli im mieszkania. "Myśleliśmy, że to po prostu głupi żart"

W rzeczywistości kółka, napisy i zygzaki są jedną z metod działania włamywaczy, przed którą przestrzega policja. "Metoda oznakowania mieszkań przez złodziei jest znana od dawna. Włamywacze stosują nawet specjalne kody, dzięki którym wiedzą, czego mogą się spodziewać w konkretnym domu. Niektórzy złodzieje rysują, na przykład kredą lub ołówkiem, niewielkie symbole" - przestrzegają funkcjonariusze w oficjalnym komunikacie.

Zdjęcie Policjanci apelują, aby unikać przechowywania w domach znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii / 123RF/PICSEL

Zauważyłeś ten znak na klatce schodowej? Oto co oznacza

Specyficzne znaki mają swoje znaczenie. To w istocie może się nieco różnić, jednak przyjmuje się, że:

diament - oznacza, że w mieszkaniu nikt nie mieszka,

- oznacza, że w mieszkaniu nikt nie mieszka, trójkąt - oznacza, że w lokalu mieszka samotna kobieta,

- oznacza, że w lokalu mieszka samotna kobieta, krzyż - istnieje plan włamania,

- istnieje plan włamania, zygzak - oznacza, że w mieszkaniu znajduje się pies,

- oznacza, że w mieszkaniu znajduje się pies, grecka litera alfa - oznacza, że w mieszkaniu zainstalowany jest alarm,

- oznacza, że w mieszkaniu zainstalowany jest alarm, przekreślone koło - oznacza, że w domu nie ma nic wartego wyniesienia.

Zdarza się również, że złodzieje rysują na drzwiach lub ścianie niewielkie kółko, a jeśli to przez dłuższy czas nie zostanie usunięte, dorysowują w nim krzyżyk. To znak, że w danym miejscu nikogo nie ma, a droga do obrabowania mieszkania jest wręcz wolna.

Zdjęcie Tak działają złodzieje. Lista ich metod wręcz się nie kończy / 123RF/PICSEL

Widząc podobne znaki na klatce schodowej, niezależnie czy znajdują się przy naszych lub sąsiednich drzwiach, natychmiast działajmy. Nawet jeśli nie mamy pewności, że zagadkowy symbol w rzeczywistości jest dziełem złodziei, zachowajmy ostrożność i, dla dobra wszystkich mieszkańców, zaalarmujmy administrację budynku.

Zobacz również: Nowe zjawisko na rynku nieruchomości. Z jednego domu powstaje kilkanaście mieszkań

Policja apeluje - oto jak musisz się zachować

Na tym jednak pomysłowość złodziei wcale się nie kończy. "Należy zwracać uwagę na wszystkie nietypowe sygnały. Widzisz na wycieraczce monetę lub ulotki? W ten sposób złodzieje sprawdzają, czy ktoś jest w mieszkaniu - jeśli przedmioty leżą przez dłuższy czas nieruszone, to znaczy, że najprawdopodobniej dom jest pusty. Podobnie działa zaklejenie zamku taśmą czy pozostawianie na klamce od drzwi wejściowych jakiegoś drobnego przedmiotu, np. agrafki" - przestrzega policja.

Jak uchronić się przed złodziejami? Funkcjonariusze radzą, aby zawsze korzystać z sąsiedzkiej uprzejmości. Nawet podczas krótkiej nieobecności poprośmy więc sąsiadów lub najbliższych, aby mieli oko na nasze mieszkanie - dajmy im komplet kluczy, niech otworzą okno czy włączą światło. To będzie znakiem dla złodziei, że w mieszkaniu ktoś jest.

Przed wyjazdem dokładnie zabezpieczmy mieszkanie lub dom, zamknijmy okna i drzwi. Jeśli zauważymy jakąkolwiek niepokojącą sytuację, niezwłocznie zadzwońmy na numer alarmowy 112. "Pamiętaj, że twoja czujność może pokrzyżować plany złodzieja" - przypomina policja.

Zobacz również: Nowy limit zużycia prądu już niedługo wejdzie w życie. Nie przegap tego terminu