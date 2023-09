Politycy zapowiadają zmiany. Powrócą niedziele handlowe?

Obietnice wyborcze Trzeciej Drogi. Powróci handel w niedziele?

Życie i styl Joanna Senyszyn chce likwidacji "czternastki". Sama co miesiąc otrzymuje zawrotną kwotę W sobotę 9 września w Warszawie miał miejsce kongres Trzeciej Drogi "Gospodarka, do przodu!". Sojusz Polski 2050 i PSL zaprezentował swoje główne obietnice wyborcze, wśród których nie zabrakło częściowego zniesienia handlu w niedzielę. "Dlatego my, Trzecia Droga, mówimy: nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami. Uwolnimy handel w dwie niedzielę w miesiącu, bo on jest nam dzisiaj potrzebny" - zapowiedział Szymon Hołownia.

Jak się okazuje, Trzecia Droga zamierza otworzyć sklepy w dwie niedzielę w miesiącu pod pewnym warunkiem. "Uszanowanie dla praw pracowników, którzy w te niedziele będą musieli pracować. To musi się wiązać z większym wynagrodzeniem. Z dniami wolnymi, które będą oddane za te niedziele, żebyś miał czas dla rodziny. Dlatego dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy" - mówił.

Zdjęcie W obietnicach wyborczych Trzeciej Drogi nie zabrakło uwolnienia handlu w dwie niedziele w miesiącu / 123RF/PICSEL

Niedziele handlowe 2023. Kiedy wypadają?

W 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Początkowo zakaz dotyczył pierwszej oraz ostatniej niedzieli miesiąca. W kolejnym latach doszło do zaostrzenia przepisów.

Obecnie zakaz handlu nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W związku z tym na 2023 rok przewidziano jedynie siedem niedziel handlowych. Większość z nich wypadła już minionych miesiącach, a na dwie ostatnie trzeba poczekać aż do grudnia.

Niedziele handlowe w 2023 roku to:

29 stycznia

2 i 30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 i 24 grudnia

