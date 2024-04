Zawieszenie wypłaty 13. emerytury. Uwaga na limit

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłatę 13. emerytury. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dana osoba (przed 60. rokiem życia w przypadku kobiet lub 65 rokiem życia w przypadku mężczyzn) przebywa na wcześniejszej emeryturze lub rencie i jednocześnie dorabia do świadczenia podejmując zatrudnienie. Warto zaznaczyć, że w tej kwestii obowiązuje limit, którego przekroczenie może poskutkować odebraniem prawa do 13. emerytury.

W niektórych przypadkach "trzynastka" może zostać odebrana. vivoo 123RF/PICSEL

Ile wynosi rzeczony limit? Okazuje się, że przekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny) skutkuje zawieszeniem prawa do 13. emerytury. Ściślej rzecz biorąc, jest to 9 802,50 zł. Jeżeli dany emeryt przekroczy ową kwotę, dorabiając do świadczenia, to wówczas nie należy mu się "trzynastka".

Niepełna kwota 13. emerytury? To możliwe

Zawieszenie wypłaty 13. emerytury to skutek przekroczenia limitu kwoty, którą osoba będąca na wcześniejszej emeryturze lub rencie dorabia do świadczenia. Istotnym faktem jest to, że "trzynastka" może zostać pomniejszona. Zazwyczaj dodatkowe świadczenie wynosi tyle, co emerytura minimalna, czyli obecnie 1 780,96 zł brutto.

Co ważne, istnieje jeszcze jeden limit, który obowiązuje w przypadku dorabiania do świadczenia przez osoby będące na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Wynosi on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (podobnie jak w poprzednim przypadku, jest ono publikowane przez Główny Urząd Statystyczny). A zatem, jeśli dana osoba dorabia więcej niż 5278,30 zł, to wówczas jej 13. emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Należy zaznaczyć, że obowiązują kwoty maksymalnego zmniejszenia. "Trzynastka" nie może zostać pomniejszona o większą od nich sumę. Ile wynoszą kwoty maksymalnego zmniejszenia? Jest to 890,63 zł w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 757,08 zł w przypadku rent rodzinnych (do których uprawniona jest jedna osoba) oraz 668,01 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

