Dr Neera Nathan to znana dermatolożka z Bostonu , której zainteresowania kliniczne i badawcze obejmują raka skóry, chirurgię dermatologiczną, medycynę laserową oraz fotoprotekcję. W ostatnim czasie zdobyła ogromną popularność w sieci, a jej instagramowy profil obserwuje już niemal 700 tys. użytkowników. To właśnie w mediach społecznościowych dr Neera Nathan dzieli się poradami dotyczącymi pielęgnacji skóry, a także najróżniejszymi faktami z dziedziny dermatologii.

W jednym ze swoich ostatnich postów dr Neera Nathan odniosła się do metod zdobienia paznokci, które wymagają utwardzania lakierów za pomocą lampy UV. Chodzi przede wszystkim o manicure żelowy i hybrydowy, który w Polsce wciąż cieszy się ogromną popularnością.



Jak zaalarmowała dermatolożka, nawet krótka, 20-minutowa sesja suszenia paznokci pod lampą UV może prowadzić do mutacji DNA, co jest związane z ryzykiem rozwoju nowotworu skóry.



Lekarka zwróciła uwagę na najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature", które potwierdzają szkodliwość promieniowania UV emitowanego przez lampy stosowane w salonach kosmetycznych.



Jak sama przyznała, wielokrotnie diagnozowała przypadki raka skóry na dłoniach i palcach u kobiet, które regularnie poddawały się manicure hybrydowemu lub żelowemu, nie posiadając innych czynników ryzyka.