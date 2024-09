Po czym rosną szybciej paznokcie? Wprowadź do codziennej diety

Osłabione, rozdwajające się i łamiące się paznokcie bywają bolączką niejednej z nas, szybko stając się jednym z tych mniej estetycznych problemów, które potrafią do reszty odebrać pewność siebie. Zadbane, wypielęgnowane dłonie nazywane są bowiem wizytówką każdej kobiety. Co więc robić, by stać się ich posiadaczką?

Przyczyn złej kondycji paznokci szukać należy u podstaw - przede wszystkim w codziennej diecie. Jeśli jest uboga w składniki mineralne i witaminy, negatywnie odbije się na kondycji płytki paznokciowej i osłabi jej kondycję.

Najważniejszą, z punktu widzenia zdrowych paznokci, jest bowiem witamina B7 lub H - biotyna, nazywana potocznie witaminą piękna. Dzięki zawartym w jej składzie cząsteczkom siarki działa ochronnie na skórę, włosy i paznokcie, zapobiegając ich rozdwajaniu i przyspieszając wzrost. Ważny jest też odpowiedni poziom wapnia - to on zadziała bowiem na paznokcie wzmacniająco. Co więc jeść, by paznokcie rosły jak szalone?

Co pobudza wzrost paznokci? Zwróć uwagę na swoje menu

Paznokcie, podobnie jak cały organizm, potrzebują odpowiedniego odżywienia. W tym pomoże zbilansowana, zdrowa dieta, bogata w pełnowartościowe posiłki, obfite w składniki mineralne witaminy. By paznokcie rosły szybko, codzienne menu warto więc opierać na warzywach, owocach i strączkach, nie zapominając przy tym o wartościowych kwasach tłuszczowych Omega - nierafinowanych olejach czy orzechach.

Po czym rosną szybciej paznokcie? Wprowadź do codziennej diety

Przyspieszająca wzrost paznokci dieta bogata powinna być ponadto w białko - składnik chudego mięsa, jaj czy nabiału. Gdy najdzie cię ochota na słodkie, warto sięgać po te desery, które zawierają żelatynę, na przykład galaretki. Sprawią bowiem, że płytka będzie mocniejsza, a jednocześnie również bardziej odporna na uszkodzenia.

Co zrobić aby paznokcie szybko rosły? Spróbuj tego sposobu

Chcąc cieszyć się długimi, zdrowymi paznokciami, obok diety warto zwrócić uwagę również na codzienne nawyki pielęgnacyjne. Jeśli dotąd jedno z czołowych miejsc w twojej kosmetyczce zajmowały cążki do paznokci, teraz lepiej się ich pozbądź. W zamian zacznij stosować drobnoziarnisty pilnik - pamiętając przy tym, by zawsze piłować paznokcie w jedną stronę, krótkimi, delikatnymi ruchami. To sprawi, że płytka nie będzie się łamać i kruszyć, co znacznie ułatwi zapuszczanie jej długości.

Warto również zastosować domową kurację odżywiającą. W tym pomoże oliwa z oliwek lub zaparzone siemię lniane. W momencie, gdy osiągną przyjemną, ciepłą temperaturę, wystarczy moczyć w nich dłonie przez około 15 minut. Pomocnym może okazać się też wcieranie w dłonie olejku rycynowego lub soku z cytryny. Paznokcie staną się wówczas nie tylko odpowiednio odżywione, ale również nawilżone i elastyczne, przez co także mniej łamliwe.

