Zły stan paznokci często jest sygnałem, że w codziennym jadłospisie dochodzi do zaniedbań. Monotonna dieta, w której brakuje pełnowartościowych posiłków, dość szybko potrafi odbić się na urodzie. Płytka paznokcia wygląda fatalnie, łamie się i rozdwaja? Zrób podsumowanie swoich kulinarnych nawyków i wprowadź do diety najważniejsze składniki. Co jeść, by odbudować paznokcie?