Estetyka demure - opisując dyskretną, skromną, ale pełną wdzięku kobietę - wkracza do grona jesiennych trendów tanecznym krokiem. Ubiera też tę porę roku w konkretne kolory - na czele z beżami, szarościami, brązami, leśną zielenią czy ciepłym karmelem . W tym sezonie warto więc zapomnieć na moment o ognistej czerwieni (chociaż nie musisz zupełnie odmawiać sobie jej towarzystwa), skupiając się bardziej na kolorach ziemi. Te będą bowiem święcić triumfy na naszych paznokciach.

Classy będzie przede wszystkim burgund - uroczyste wydanie czerwieni. Sporo do powiedzenia będą mieć także ciepłe odcienie brązu . Po inspiracje warto wybrać się do kawiarni, spoglądając jednak raczej na te kawy, które mają w sobie dodatek mleka. Tym ciemniejszym mówimy w tym sezonie: "może później".

Pureed pumpkin , a więc nic innego jak puree z dyni, okrzyknięto kolorem jesieni 2024. Intensywny i wyróżniający się, ale jednocześnie nieco przygaszony odcień pomarańczowego wkracza teraz na urodowe salony. I ma zamiar mocno namieszać. To właśnie w nim zakochamy się tej jesieni bez reszty.

Dyniowy odcień zachęca do niewielkich eksperymentów, zapewniając przy tym, że zrobi wszystko, by zamienić paznokcie w synonim kobiecości, elegancji i klasy. Co więcej, podobny kolor sprawdzi się wręcz idealnie w połączeniu z beżowymi i brązowymi elementami garderoby, których w tym sezonie z pewnością nie zabraknie w naszych szafach. Przy okazji kolejnej wizyty u manikiurzystki nie pozostań mu więc obojętną.