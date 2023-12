Spis treści: 01 Test na spostrzegawczość. Który prezent jest pusty?

Test na spostrzegawczość. Który prezent jest pusty?

Spostrzegawczość to bardzo istotna umiejętność, którą można ćwiczyć za pomocą zabawnych łamigłówek. Rozwiązywanie zagadek z bliskimi może pomóc zacieśnić więzi i poprawić panującą atmosferę. Zmobilizuj swoich bliskich to współpracy i spróbujcie razem rozwiązać to ćwiczenie. Będzie to dobrą pracą dla mózgu, a zwłaszcza w okresie świątecznym, w którym pozwalamy sobie na odpoczynek.

Oto jedno z naszych zadań, które ma zbawienny wpływ na procesy myślenia. Spójrz na poniższy obrazek i pomyśl, który z prezentów jest już pusty? Ważny jest jeden szczegół, którego wiele osób, a zwłaszcza pochłoniętych świętami nie umie dostrzec. Pamiętaj, że na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zagadka numer jeden / opracowanie własne / INTERIA.PL

Jeżeli udało ci się rozwiązać nasze ćwiczenie, to znak, że magia świąt nie uderzyła ci do głowy. Jeśli jednak nie podołałeś naszej zagadce, to nic się nie stało. Okres bożonarodzeniowy rządzi się swoimi prawami i różnie może wpływać na spostrzegawczość.



Jaka jest poprawna odpowiedź?

Pusty jest wyłącznie prezent numer 3. Dlaczego? Ponieważ prezent numer 1 ma jeszcze zawiązaną kokardkę, a w torebce numer 2 możemy dostrzec ozdobny papier. Oznacza to, że dwa pierwsze prezenty nie zostały jeszcze rozpakowane. Natomiast ostatni podarunek został już wyjęty.

Świąteczna zagadka matematyczna

Druga łamigłówka pomoże na chwilę oderwać myślenie od świątecznego stołu i pobudzi twoje szare komórki do działania. Oto prosta zagadka matematyczna, jednak w tym magicznym okresie może wydawać się znacznie trudniejsza. Spójrz na poniższy obrazek i spróbuj rozwiązać równanie. Jaka liczba kryje się pod znakiem zapytania? Gotowy? Start!

Zdjęcie Łamigłówka numer dwa / opracowanie własne / INTERIA.PL

Nie jesteś pewien, jak rozwiązać tę łamigłówkę? Wyjaśniamy. Ważne jest, aby wykonywać równania jedno po drugim, aby odnaleźć niewiadomą liczbę. Dla uproszczenia: „M” to mikołaj, „E” to elf, a „W” to worek z prezentami.

PIERWSZE RÓWNANIE

M + M + M = 45

3M = 45/:3

M = 15

DRUGIE RÓWNANIE

E + E + M = 23

E + E + 15 = 23

2E = 23 - 15

2 E = 8/:2

E = 4

TRZECIE RÓWNANIE

E + W + W = 10

4 + W + W = 10

2W = 10 - 4

2W = 6/:2

W = 3

CZWARTE RÓWNANIE

W + E + E x M = ?

3 + 4 + 4 x 15 = ?

3 + 4 + 60 = 67

Zdjęcie Odpowiedź do zadania numer dwa / opracowanie własne / INTERIA.PL

Bożonarodzeniowy test na inteligencję

Nadszedł czas na trzecią łamigłówkę. Spójrz na poniższy obrazek i dokładnie przeczytaj polecenie. Uwaga! Zagadka jest bardzo podchwytliwa. Aż 97% osób nie jest w stanie rozwiązać tego zadania. Spróbuj wykonać ćwiczenie w mniej niż 10 sekund. Aby sprawdzić poprawną odpowiedź, wystarczy przesunąć strzałkę z grafiki w lewą stronę.

Udało ci się poprawnie rozwiązać ten test na inteligencję? Świetnie! Jeżeli nie, to nic w tym złego, zdarza się najlepszym. Każdy z nas ma unikalne i wyjątkowe umiejętności. Pamiętaj, nad logicznym myśleniem można pracować. Wystarczy regularnie rozwiązywać łamigłówki o różnym stopniu trudności. Zaleca się wykonywać je przynajmniej raz dziennie. Jednak święta to okres, w którym mamy wypocząć i spędzić czas z bliskimi, więc potraktuj te ćwiczenia, jako formę rozrywki.

