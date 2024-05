Zaczniemy najpierw od zagadki, która pobudzi twój umysł do logicznego myślenia. To kluczowa umiejętność, którą wykorzystujemy każdego dnia. Dla wielu osób ćwiczenia to także forma rozrywki przynosząca radość. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się je wykonać w mniej niż 10 sekund.

Myślisz, że udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? Jeśli tak, to świetnie. To pierwszy krok do aktywnego wypoczynku. Zagadka była prosta, więc jesteśmy pewni, że sobie z nią poradziłeś. Jeśli nie, to nic się nie stało. Przed tobą jeszcze dwa ćwiczenia, w których możesz wykazać się innymi umiejętnościami. Oto poprawne rozwiązanie: Chusteczki kosztują 9 zł. Cenę ustala liczba samogłosek, gdzie koszt jednej z nich wynosi 3 zł.