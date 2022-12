Zmiana w przychodniach w całej Polsce już od 1 stycznia. Dotyczy konkretnej grupy

Już wkrótce lista osób, które nie będą musiały czekać w kolejkach do lekarzy i szpitali zostanie wydłużona. 1 stycznia 2023 roku w życie ma wejść projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

To właśnie na mocy tego dokumentu grupa uprzywilejowanych osób, które nie muszą czekać w kolejce do lekarzy, zostanie wydłużona. Z opieki zdrowotnej bez kolejki będą mogli skorzystać mundurowi oraz ich rodziny. Przepis ma dotyczyć policjantów, strażaków, żołnierzy zawodowych oraz terytorialsów.

"Funkcjonariuszom służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej" - cytuje art. 26 ustawy portal rynekzdrowia.pl.

Kto nie musi czekać w kolejce do lekarza?

Na liście osób, które już teraz nie muszę czekać w kolejkach do szpitali i lekarzy, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, znajdują się:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.,

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,

uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.,

kobiety w ciąży,

świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,

osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

żołnierze zastępczej służby wojskowej,

cywilne niewidome ofiary działań wojennych,

żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,

żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

