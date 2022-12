Kryzys energetyczny budzi strach wśród właścicieli gospodarstw domowych i wśród przedsiębiorców. Sezon grzewczy w bieżącym roku rozpoczął się wyjątkowo wcześnie. W wielu miejscowościach już od września ogrzewa się domy i zakłady przemysłowe.

Zgodnych z przepisami sposobów na to, by zaoszczędzić, jest wiele. Niestety, niektórzy decydują się "pójść na skróty". Nieuczciwość może jednak słono kosztować. Do drzwi gospodarstwa domowego lub zakładu przemysłowego w każdej chwili może bowiem zapukać kontrola.



Kontroler może zapukać do twoich drzwi. Musisz go wpuścić

Kontrole zazwyczaj przeprowadzane są przez wyznaczonych do tego urzędników państwowych lub strażników miejskich. Przed wpuszczeniem do domu osoby, która zapukała do naszych drzwi, warto wylegitymować ją i upewnić się, co do jej zamiarów.

Kontrola stanu pieca zazwyczaj jest wynikiem zgłoszenia gospodarza przez podejrzliwego sąsiada, który zauważył, że z komina wydobywa się czarny, śmierdzący dym. Urzędnik może odwiedzić nas jednak także bez wcześniejszego zgłoszenia "życzliwych", w ramach rutynowej kontroli.

Kontrolerzy mają prawo sprawdzać domy prywatne, ale także zakłady przemysłowe, punkty usługowe itp. W przypadku prywatnych domów kontrole odbywają się w godzinach od 6 do 22. W pozostałych obiektach pora nie ma znaczenia.

Jak przebiega kontrola pieca? Strażnik miejski zobowiązany jest dokładnie sprawdzić stan urządzenia, dokonać przeglądu atestów i upewnić się, że piec nie został w żaden sposób przerobiony. Ważnym elementem kontroli jest również zweryfikowanie tego, czym gospodarz pali w piecu.

Co, jeśli kontroler wykryje nieprawidłowości?

Jeśli podczas kontroli pieca okaże się, że złamane zostały przepisy, właściciel może otrzymać od strażnika miejskiego pouczenie lub mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. W ekstremalnych przypadkach kontroler może również skierować do sądu wniosek o nałożenie grzywny do 5000 zł. Podstawą do takiej interwencji jest naruszenie art. 334 Prawa ochrony środowiska. W przypadku spalania zabronionych odpadów w grę wchodzi też art 191 ustawy o odpadach.

