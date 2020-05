Zmiana warty

Nie milkną oklaski, nie ustają iluminacje, czy inne projekty, poprzez które społeczeństwo składa podziękowanie i wyraża swój szacunek dla tych, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu. Jednak takiego podarunku, nikt by się nie spodziewał.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Pielęgniarka czyli bohaterka



Enigmatyczny, brytyjski artysta uliczny Banksy, na profilu na Instagramie udostępnił swoją nową pracę.

Jest to monochromatyczny rysunek przedstawiający małego chłopca, który bawi się figurkami ulubionych superbohaterów.



Do kosza wrzucił Batmana i Spidermana, bo najwyraźniej już mu się znudzili, teraz ma nową zabawką, podobiznę superkobiety. Pielęgniarka ubrana jest w uniform, twarz ma zakrytą maseczką oraz posiada dodatkowy element stroju, powiewającą pelerynkę.



Jest gotowa do walki, by ocalić świat, bo teraz ona przejmuje nad nim dowodzenie. Autor zatytułował obraz "Game changer", co można przetłumaczyć, "ta, która ustala reguły gry, bohaterka".





Cenny dar



Jak podaje BBC News, nowe dzieło artysta podarował szpitalowi w Southampton i dołączył do niego krótką wiadomość skierowaną do pracowników placówki.



Napisał: "Dziękuję za wszystko co robicie. Mam nadzieję, że obraz rozjaśni choć trochę to miejsce, pomimo że jest czarno-biały."



Prezes fundacji działającej przy szpitalu, Paula Head, powiedziała, że personel medyczny bardzo przeżywa odejście osób bliskich, przyjaciół i współpracowników zarażonych koronawirusem. Fakt, że artysta światowego formatu podarował swoje dzieło właśnie ich placówce, w tak wyjątkowo trudnym czasie, jest dla wszystkich wielkim wyróżnieniem.



Lekarze i pielęgniarki, którzy pracują ponad siły, dzięki prezentowi od wybitnego malarza, mogą choć na chwilę oderwać się od obowiązków i poobcować ze sztuką oraz podnieść morale. Postanowiono, że dzieło pozostanie na ścianie w pobliżu oddziału ratunkowego do jesieni, kiedy to zostanie zlicytowane na aukcji, a pieniądze rozdysponowane na potrzeby brytyjskiej służy zdrowia.



Miłośnicy talentu Banksy’ego, jak zwykle nie zawiedli. Kilka godzin po udostępnieniu szkicu na Instagramie post uzyskał 1.5 mln polubień i 20 tys. entuzjastycznych komentarzy.



