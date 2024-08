Urlop z powodu siły wyższej wynosi 16 godzin lub 2 dni dodatkowego wolnego w ciągu roku kalendarzowego, co nie wlicza się do standardowych 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Za ten czas pracownik otrzymuje połowę wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu na wniosek pracownika, który musi być złożony najpóźniej w dniu planowanego wolnego. Nie ma konkretnego wzoru dla takiego wniosku, co daje pracownikowi swobodę w jego formułowaniu. Decyzję o sposobie wykorzystania tego urlopu w danym roku kalendarzowym podejmuje pracownik. Urlop jest udzielany w wymiarze godzinowym, a dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje proporcjonalnie do ich wymiaru pracy.