Spis treści: 01 Prawo do urlopu wypoczynkowego

02 Urlop zaległy - czym jest i kiedy pracownik go nabywa?

03 Czy urlop zaległy może przepaść?

Wrzesień to świetny moment na zaplanowanie urlopu. W tym miesiącu ceny są dużo korzystniejsze, a w popularnych miejscach nie ma już tylu turystów, co w szczycie sezonu. Poza tym podróżując we wrześniu, możemy uniknąć upałów, zwłaszcza na południu Europy.

Zaplanowanie wakacji we wrześniu powinny wziąć pod uwagę osoby, które wciąż mają do wykorzystania urlop zaległy. W przeciwnym razie czekają ich konsekwencje.

Zobacz również: Pokazała jak z 26 dni urlopu zrobić 63 dni wolnego! Oto, kiedy najlepiej wziąć urlop w 2024 roku



Reklama

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar określają przepisy i zależy on od stażu pracy. U osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin urlop wypoczynkowy wynosi:

20 dni roboczych — dla osób, których staż pracy nie przekracza 10 lat,

— dla osób, których staż pracy nie przekracza 10 lat, 26 dni roboczych — dla osób mających ponad 10-letni staż pracy.

Warto pamiętać, że pracownikom, którzy mają wyższe wykształcenie, do stażu pracy automatycznie dolicza się osiem lat.

Zdjęcie Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od naszego stażu pracy / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Ciepło, tanio i niedaleko? Oto najlepsze miejsca na urlop w październiku



Urlop zaległy - czym jest i kiedy pracownik go nabywa?

Pracownicy powinni wykorzystać swój urlop wypoczynkowy do 31 grudnia, tego samego roku kalendarzowego, w którym nabyli do niego prawo. Jeśli tego nie zrobią, ich pozostałe dni wolne, zmieniają się w urlop zaległy.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy urlop zaległy należy wykorzystać do 30 września roku następującego po roku, w którym pracownik nabył prawo do tego urlopu. Oznacza to, że jeśli zostały nam niewykorzystane dni urlopu z 2022 roku, powinniśmy skorzystać z nich do końca tegorocznego września. Jeśli tego nie zrobimy, pracodawca może podjąć jednostronną decyzję o terminie, w którym pracownik ma wykorzystać swój urlop.

Dopilnowanie tego, czy pracownik na czas wykorzysta urlop zaległy, leży w interesie pracodawcy. To on może ponieść konsekwencje, w postaci kary finansowej nałożonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zdjęcie Pracodawca może zdecydować o terminie urlopu zaległego / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Polacy nie wykorzystują zaległego urlopu, a na wakacjach... pracują



Czy urlop zaległy może przepaść?

Jeżeli pracownik nie wykorzysta swojego urlopu zaległego na czas, zostanie uruchomiona procedura przedawnienia urlopu wypoczynkowego, w wyniku którego po trzech latach urlop przepada.

Przez cały ten okres pracodawca jest narażony na kary i aby ich uniknąć on sam może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.