Znajdź buldożka, który nie pasuje do pozostałych. Tylko mistrzowskie oko ma szansę to zrobić

Każdemu przyda się dzisiaj mała przerwa. A my zapraszamy do wspólnej zabawy. Skupcie się na chwilę, spójrzcie na obrazek i spróbujcie wskazać buldoga, który różni się od pozostałych. Nie jest to łatwe zadanie. Najlepszym udało się odnaleźć niepasującego do pozostałych psiaka w 12 sekund.