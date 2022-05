Ryby - matka z powołania

Dzieci Ryb uwielbiają swoją matkę za to, że daje im wparcie oraz docenia je za pomysłowość. Pociechy Rybiej mamy są traktowane z wrażliwością, matka otacza je życzliwością, a kiedy trzeba także współczuciem. Dzieci Ryby nie muszą czuć się skrępowane, bo mama pozwala im na niezależność. To mama, której dzieci są posłuszne, ponieważ jest dla nich serdeczna i ciepła. Jej pociechy same lgną do niej i uwielbiają z nią przebywać. Rybia mama nie musi martwić się o dzieci, ponieważ te same chętnie się jej zwierzają.

Bliźnięta - roześmiana mama

Bliźniacza mama potrafi doprowadzić swoje dzieci do płaczu ze śmiechu. Przy niej będą łapać się za brzuchy i chętnie opowiadać własne kawały. Mama spod znaku Bliźniąt często wciąga swoje pociechy w ciekawe, rozwijające rozmowy. To mama, która poradzi sobie z dzieckiem w każdym humorze - smutne pocieszy, a wesołe rozbawi. Dzięki swemu świetnemu poczuciu humory oraz traktowania wszystkich na równi doskonale porozumiewa się nawet z najmłodszym szkrabem. Dzieci chętnie proszą Bliźniaczą mamę o radę i nie mają przed nią żadnych tajemnic.

Baran - mama na obcasach

Mama spod znaku Barana nie lubi nudy. Równie w życiu jej oraz dzieci musi się ciągle coś dziać. Barania mama zapewnia swoim pociechom rozmaite przygody i atrakcje. Dzieci mamy - zodiakalnego Barana muszą umieć za nią nadążyć. Matka będzie dbała, żeby jej pociechy rozwijały się w różnych dziedzinach i były aktywne. Dzięki Baraniej mamie dzieci będą zdobywały doświadczenie oraz pasje, a dzięki braniu udziału w wielu konkursach poczują się wyjątkowe.

Koziorożec - waleczna matka

Mama, która urodziła się w znaku Koziorożca to waleczna kobieta. Nie pozwoli, aby krzywda stała się jej, ani dzieciom. Jest skłonna walczyć o nie w każdej sytuacji, zawsze się za nimi wstawi oraz ochroni przed agresorami. Nie można ignorować mamy spod znaku Koziorożca, ponieważ nigdy nie odpuszcza. Wyróżnia ją wyjątkowa lojalność wobec najbliższych. W zamian za swoją ochronę oczekuje szczerości i zaufania, które otrzymuje od swoich dzieci, które czują się przy niej bezpieczne.