Zgniotą, sprawdzą czy świeża, a potem... odłożą na miejsce. A wszystko to bez rękawiczek . "Macantów" pieczywa, pomimo upomnień i apeli, w polskich sklepach nie brakuje. Widok - dla jednych odrażający, dla innych zwyczajnie niehigieniczny, wciąż jest jednak na porządku dziennym.

Z podobnym problemem, przed laty, mierzono się również za granicą. Na nieposłusznych szybko znaleziono jednak sposób. To prawdziwa, sklepowa rewolucja?

"Towar macany należy do macanta" - przypomina starą zasadę, zapamiętaną z wywieszek w sklepach PRL, Główny Inspektorat Sanitarny. "Dotykanie gołymi rękami chleba czy bułek jest niehigieniczne . Wszelkie drobnoustroje znajdujące się na rękach przenosimy na pieczywo" - przypomina dodatkowo GIS.

Na pieczywo trafiają więc wszelkie bakterie i patogeny, którymi "brudzimy" ręce, prowadząc sklepowy wózek, dotykając poręczy w autobusie czy chwytając za klamkę mieszkania lub samochodu . Wśród możliwych zagrożeń znajdują się nie tylko bakterie E. coli czy salmonella, ale również rotawirusy czy wirus WZW A - szczególnie niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością, dzieci czy seniorów. Czy na Polakach robi to jednak wrażenie? Nieszczególnie - bo "macantów" w polskich sklepach wciąż nie brakuje.

Za granicą postanowili jednak wziąć sprawy w swoje ręce. I to dosłownie. Już przed laty zmieniono tam bowiem zasady wybierania i pakowania pieczywa, raz za zawsze rozprawiając się z problemem dotykania bułek i chlebów gołymi rękoma.

W Portugalii, Niemczech czy Holandii w wybranych sklepach pieczywo znajduje się w specjalnych półkach, których nie da się uchylić . Towar można wyjąć, używając do tego celu specjalnego podajnika. Swoim doświadczeniem z portugalskiego supermarketu podzieliła się jedna z internautek. A potem w sieci zawrzało.

Podobny sposób nie tylko ogranicza działalność "macantów", ale dodatkowo ogranicza także zużycie plastiku. Nie jest bowiem koniecznym używanie jednorazowych rękawiczek - ile bułek wybierze klient, tyle spakuje kolejno do papierowej torby. Co na to internauci? Zdania są podzielone.