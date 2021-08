"Znieczulica". ​Ukryta kamera ujawniła prawdziwe oblicze ludzi

Szarpał kobietę w miejscu publicznym. Ile osób zareagowało?

Jak zareagowali ludzie, widząc mężczyznę szarpiącego kobietę w parku? Ilu ruszyło na pomoc? Ilu przeszło obojętnie? Oto co uchwyciła ukryta kamera.

Pierwsze pięć osób udawało, że nic się nie dzieje. Mężczyzna w średnim wieku zapytał napastnika ze spokojem "Co robisz?". To pomogło, bo damski bokser uwolnił swoją ofiarę. Aktorka krzyczała "Zostaw mnie, przestań", ale mało kto reagował. Widać, że nie była to zwykła kłótnia zakochanych. Mężczyzna był agresywny i pastwił się nad dziewczyną. Następne kilka osób przeszło bez reakcji. Nagle podbiegło dwóch mężczyzn. Jak widać, byli gotowi dać nauczkę napastnikowi, stąd aktor, by ostudzić ich zamiary, musiał im pokazać, że są w ukrytej kamerze. Znalazła się jeszcze jedna osoba, która używając magicznych słów " Hej, przestań", powstrzymała agresora.



Nagranie kończy się sentencją: "Jeśli podnosisz rękę na kobietę, nie jesteś mężczyzną". Na 20 osób zareagowały tylko cztery i nie jest to wynik, z którego można być dumnym. Użytkownicy YouTube'a w komentarzach wyrazili zażenowanie, że tak mało ludzi obchodzi los tych, którzy są krzywdzeni.



Internauta "Cookie Monster" zacytował smutne słowa Phila Coulsona, szpiega występującego w produkcjach Marvela: "Ludzie zawsze myślą, że zrobiliby coś heroicznego, ale w rzeczywistości, wolą chronić własną skórę". "Paritosh jha" przytoczył słowa Albert Einsteina: "Świat jest niebezpiecznym miejscem, nie z powodu tych, którzy robią złe rzeczy, ale z powodu tych, którzy to widzą i nie reagują". Z drugiej strony, wielu komentujących wyraziło swój podziw w stosunku do tych, które nie przeszli obojętnie i zdecydowali się wystąpić w obronie źle traktowanej kobiety.



Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, 30 proc. kobiet było ofiarami przemocy partnera lub innego mężczyzny. Ponad 700 mln przynajmniej raz w życiu była nękana. W 2018 roku jedna na siedem kobiet doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od męża lub życiowego partnera. Tylko 40 proc. zwraca się o pomoc, gdyż albo się boi, albo nie wierzy, że w ogóle można zrobić coś z tej sprawie.

Tak łatwo oszukać niewidomego

Australijski youtuber Adrian Gee, a właściwie Adrian Gruszka, udawał niewidomego i prosił o rozmienienie pieniędzy. Celowo podawał 50 dolarów, a mówił o nominale pięciodolarowym. Jak zareagowali przechodnie?



Starszy pan wziął do ręki banknot i... odszedł bez słowa. Będąc świadkiem takiego zachowania, można na dobre stracić wiarę w ludzi. Kobieta szybko zauważyła pomyłkę i powiedziała Adrianowi, że dawał niewłaściwy nominał. Mężczyzna w czapce wymienił 5 dolarów za 50 dolarów. Para młody ludzi bez żadnych zahamowań oszukała niepełnosprawnego i wyraźnie była zadowolona z nieoczekiwanego zarobku. Pewien starszy pan również chciał się nieuczciwie wzbogacić, ale kiedy został zdemaskowany, przeprosił i przyznał, że zachował się karygodnie.



W ogólnym rozrachunku, pięć osób postąpiło uczciwie, a sześć nagannie. W kolejnym eksperymencie wystąpił nastoletni chłopiec, który udawał, że nie widzi i chce rozmienić pieniądze. Całe zdarzenie nagrał jego starszy brat. W tym przypadku troje mężczyzn oszukało go, a pięcioro postąpiło uczciwie, zwracając uwagę na pomyłkę. Kwestia uczciwości musi być ważnym tematem w sieci, bo to nagranie zostało wyświetlone ponad 30 mln razy.

Co wybierze bezdomny: pieniądze, jedzenie czy truciznę?

Karim Jovian jest popularnym amerykańskim youtuberem. Na swoim kanale dokumentuje eksperymenty społeczne, które pokazują prawdziwą naturę człowieka. Tym razem zauważył bezdomnego trzymającego napis "Zabij mnie" i chciał się dowiedzieć, dlaczego ten myśli o śmierci. Okazało się, że mężczyzna nie miał rodziny ani domu. Jego matka prawdopodobnie zmarła, a on miał poczucie, że ją zawiódł, bo zmarnował sobie życie. Męczyła go codzienna rutyna i nie widział możliwości wyjścia ze swojej trudnej sytuacji. Dla ludzi był jak niewidzialny, nikt nie zwracał na niego uwagi.



Kiedy bardziej się ośmielił, pokazał swoje rysunki, które nawiązywały do jego rodziny. Karim dał mu do wyboru trzy rzeczy - jedzenie, pieniądze czy truciznę? Nieznajomy na początku sięgnął po truciznę. Drugi wybór był zaskakujący. Na pytanie: - "Co wybierasz? Odpowiedział: " Życie". Karim dał mu jedzenie i pieniądze, a zabrał napis "Zabij mnie", żeby nie przywoływał negatywnych myśli. Obiecał pomóc mu znaleźć pracę, żeby jego życie zmieniło się na lepsze.

Powody bezdomności bywają różne, ale najczęściej są związane z problemami ze zdrowiem, w tym psychicznym, utratą pracy oraz rozpadem związku. Często ludzie kończą na ulicy, gdy są eksmitowani z zadłużonego mieszkania, kiedy pomoc opieki społecznej jest nieskuteczna, a ilości lokali komunalnych oferowanych dla osób o niskich dochodach, niewystarczająca.

Olga Konik

