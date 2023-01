Czy Karta Dużej Rodziny daje zniżki na prąd?

Ze względu na rosnące ceny energii, dużo osób szuka sposobów na ograniczenie kosztów i zastanawia się, czy Karta Dużej Rodziny daje zniżki na prąd. Mamy dobrą wiadomość dla członków dużych rodzin – dzięki karcie można obniżyć cenę za energię. Oczywiście trzeba przy tym spełnić określone warunki.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do skorzystania z programu polegającego na zamrożeniu cen prądu – do limitu 3000 MWh rocznie. Z kolei klienci Energi mogą w ramach nowej oferty dostawcy Po Prostu Rodzina, mogą zostać beneficjentami obniżki cen za kWH energii elektrycznej w taryfie jednostrefowej G11. Energa proponuje redukcję stawki z 0,295 zł do 0,285 zł brutto, a także obniżkę opłaty handlowej z 5,37 zł do 4,99 zł za miesiąc – przy korzystaniu z faktury elektronicznej.

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla rodzin w 2023 roku – ważne informacje

Żeby zostać beneficjentem zamrożenia cen prądu do limitu 3000 kWh lub 2600 kWh rocznie, konieczne jest przesłanie stosownych dokumentów. Zalicza się do nich oświadczenie o spełnieniu warunków. Trzeba też wysłać skan Karty Dużej Rodziny wraz z ważnym numerem karty.