Spis treści: 01 Zniżki dla emerytów i rencistów z legitymacją

02 Zniżki dla emerytów i rencistów 2023! Ulgi na przejazdy

03 Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV

04 Ulgi dla emerytów po 60. roku życia. Tańszy paszport, kina i muzea

Zniżki dla emerytów i rencistów z legitymacją

Emeryci to osoby posiadające ustalone prawo do emerytury, w tym także do emerytury częściowej lub emerytury pomostowej. W momencie, gdy przechodzą na emeryturę, otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych legitymację emeryta-rencisty, która upoważnia ich do korzystania z wielu zniżek.

Od 1 stycznia 2023 roku legitymacja wydawana jest wyłącznie w formie elektronicznej i dostępna za pośrednictwem aplikacji mObywatel. By ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek. Emeryci, którzy posiadają już legitymację, mogą zacząć korzystać z wielu zniżek. Niektórzy mogą być także całkowicie zwolnieni z części opłat.

Zniżki dla emerytów i rencistów 2023! Ulgi na przejazdy

Seniorzy, posiadający legitymację emeryta-rencisty mogą korzystać z licznych ulg na przejazdy komunikacją miejską oraz pociągami. O wysokości tych pierwszych decydują władze miast, zazwyczaj jednak zniżka ta wynosi 50 proc. Czasem seniorom przysługuje nawet całkowite zwolnienie z opłat.

Emeryci i renciści mogą także korzystać ze zniżek na przejazdy pociągami - zazwyczaj wynosi ona 30 proc. i dotyczy przejazdów pierwszą i drugą klasą. Co ciekawe, dwa razy w roku należy się im także ustawowa ulga 37 proc.

Zdjęcie Seniorzy mogą liczyć także na zniżki w pensjonatach i hotelach / 123RF/PICSEL

Zwolnienie z płacenia abonamentu RTV

Życie i styl Odkładasz środki na emeryturę? Możesz to odliczyć od podatku i zyskać ponad 2 tys. zł Część seniorów, posiadających legitymację emeryta-rencisty jest także zwolniona z opłat za abonament RTV. Osoby, które skończyły 75. rok życia lub 60 lat i mają pełne prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie muszą uiszczać tej opłaty.

Warto pamiętać, że seniorom przysługuje także dostęp do darmowych leków. Dotyczy to osób, które ukończyły 75 lat i stosują leki na schorzenia kardiologiczne, urologiczne, reumatologiczne oraz inne choroby wieku podeszłego. Pełną listę takich leków można znaleźć na stronie projektu Leki 75+.

Ulgi dla emerytów po 60. roku życia. Tańszy paszport, kina i muzea

Emeryci i renciści skorzystać mogą także z licznych ulg na wypoczynek czy rekreację. Takie zniżki czekają na nich w hotelach czy pensjonatach, ale także teatrach, kinach, muzeach, ogrodach botanicznych czy zoologicznych. Wynoszą one zazwyczaj 30-50 proc.

Seniorzy mogą liczyć także na 50 proc. ulgi podczas wyrabiania paszportu, a osoby po siedemdziesiątce są całkowicie zwolnione z tych opłat.

