Większość osób pobierających świadczenie emerytalne lub rentowe nie musi martwić się rozliczeniem z fiskusem, ponieważ wszelkie formalności wypełni za nie ZUS. Są jednak pewne wyjątki.

Rozliczenie z urzędem skarbowym - czy każdy emeryt musi wypełniać PIT?

Osoby, które przeszły na emeryturę i nie osiągają żadnych dodatkowych dochodów, nie mają obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym. Nie muszą więc wysyłać rocznej deklaracji PIT.

Do rozliczenia rocznych dochodów emeryta zobowiązany jest ZUS. Przygotowuje on deklarację PIT-40A i samodzielnie dostarcza do odpowiedniego oddziału urzędu skarbowego, a także do podatnika.

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku osób pobierających świadczenie przedemerytalne czy zasiłek przedemerytalny.

Jeśli natomiast emeryt chce przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, musi wypełnić druk PIT-OP i samodzielnie dostarczyć go do urzędu skarbowego.

Praca na emeryturze. Jaki PIT?

Nieco zmienia się to w przypadku seniorów, którzy w ubiegłym roku rozliczeniowym osiągali inne dochody niż świadczenie z ZUS-u i chcą skorzystać z ulg lub odliczeń, a także tych, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub dorosłym dzieckiem.

W takiej sytuacji muszą się oni rozliczyć na zeznaniu podatkowym PIT-37 albo PIT-36. Mają na to czas do końca kwietnia 2023 r.

Emeryci rozliczający się z urzędem skarbowym mogą skorzystać z kilku ulg, takich jak:

ulga prorodzinna,

ulga rehabilitacyjna (obejmuje również zakup niektórych leków),

ulga termomodernizacyjna,

ulga na Internet

PIT można rozliczyć i dostarczyć do urzędu skarbowego tradycyjnie lub online.

Zdjęcie Emeryci, którzy nie posiadają innego źródła dochodu, nie muszą samodzielnie wypełniać deklaracji PIT, ponieważ robi to za nich ZUS / 123RF/PICSEL

Rozliczenie PIT dla rencisty

Renciści, którzy nie posiadają żadnego dodatkowego źródła dochodu, poza świadczeniem wypłacanym z ZUS również nie muszą samodzielnie dokonywać rocznego rozliczenia podatkowego.

ZUS przesyła do urzędu skarbowego deklarację PIT-40A (jeśli podatnikowi nie przysługuje nadpłata) lub PIT-11A (jeśli przysługuje nadpłata) najpóźniej do końca stycznia. Do końca lutego dostarcza ją również podatnikowi.

Jeśli rencista otrzymywał w ubiegłym roku rozliczeniowym dodatkowe dochody, chce się rozliczyć ze współmałżonkiem lub skorzystać z przysługujących mu ulg, musi samodzielnie wypełnić i dostarczyć PIT -37 lub PIT- 36.

