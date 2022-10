Galopująca drożyzna daje się we znaki już we wszystkich dziedzinach codziennego życia. Wszystkich Świętych i odwiedziny grobów za pasem, toteż w sklepach coraz liczniej pojawiają się znicze i wiązanki. Niestety, ceny tych produktów zwalają z nóg i nie umykają uwadze klientów.

Znicze za 189 zł. "Są zrobione ze złota?!"

Choć zwykłe, skromne znicze uda się nam jeszcze kupić za kilkanaście złotych, to w jednym z supermarketów w województwie lubuskim pojawiły się takie za prawie 200 złotych. Zdecydowanie wyróżniały się w tłumie, jednak czy aby na pewno ze względu na wygląd, czy może jednak chodzi o ich zaporową cenę?

Ich cena zatrzymała niejednego klienta.

Ze złota? Jakiś specjalny? Pali się cały rok? zastanawiały się dwie panie w sklepie

W internecie można znaleźć szczegółowy opis intrygującego znicza - "karafy". Dowiadujemy się z niego, że jest to znicz typu "premium", "bardzo unikatowy i nowoczesny", a także ciężki, stabilny. Produkt wykonano z nierdzewnego materiału, kryształków szkła, a w jego wnętrzu wbudowano tuleję. W zestawie znajduje się też wkład, który powinien wystarczyć na pięć dni palenia. "Podczas świecenia wkładu, całość tworzy niesamowity efekt" - czytamy w opisie. Czy wszystkie te atuty czynią znicz wartym swej ceny? To już ocenia konsumenci.

Jakie ceny czekają nas w tym roku na Wszystkich Świętych?

Producenci zniczy już teraz alarmują, że niektóre z nich mogą kosztować nawet dwa razy więcej niż rok temu. Właśnie dlatego znicze i wiązanki warto kupić teraz, bowiem przed 1 listopada ceny mogą jeszcze bardziej poszybować w górę.

Emil Włusek, producent zniczy z woj. świętokrzyskiego cytowany przez onet.pl mówi, że rok temu parafina kosztowała 5 tys. zł, a teraz już prawie 13 tys. Dodatkowo od początku wojny na Ukrainie ceny szkła wzrosły o 40 proc. Szkło drożeje przede wszystkim w związku ze stale rosnącymi cenami gazu. To wszystko wpłynie na fakt, że za znicze zapłacimy więcej. Aktualnie w markecie za prostą znicz bez wkładu zapłacimy ok. 4-5 zł, z wkładem będzie to ok. 8 zł. Pamiętajmy, że im bliżej 1 listopada, tym ceny będą droższe, a najwięcej zapłacimy przy cmentarzach. Jeśli chcemy więc nieco zaoszczędzić, warto wybrać się na zakupy przed Wszystkimi Świętymi jak najwcześniej.

