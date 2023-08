Spis treści: 01 Jewgienij Prigożyn. Informacje o rozbiciu samolotu były zaskoczeniem

02 Sprzedawca hot-dogów i studentka farmacji. Wielka miłość początkiem biznesu

03 Kim jest Lubow Walentinowna Prigożyna? Cicha brunetka z żyłką do interesów

04 Dzieci chowane w złotej klatce. Kim są spadkobiercy majątku Prigożyna?

Jewgienij Prigożyn. Informacje o rozbiciu samolotu były zaskoczeniem

Jewgienij Prigożyn, "Kucharz Putina", szef Grupy Wagnera, biznesmen i zbrodniarz. Świat poznał go jako bezlitosnego wykonawcę rozkazów Putina podczas wojny w Ukrainie.

Kucharz Putina dorobił się miliardów na koncie. Kim jest?

Kim była Daria Dugina? Córka ulubieńca Putina zginęła w zamachu

Zgwałcone Ukrainki wolą wrócić na wojnę. To przez polskie prawo aborcyjne

Przewodów. Co wiemy o miejscowości, w której doszło do tragedii? Przez lata trwał u boku Putina, zarabiając dzięki tej znajomości niewyobrażalne pieniądze. Coś jednak zaczęło się psuć w tej misternej układance wpływów i tak pod koniec czerwca 2023 roku Prigożyn postanowił zorganizować "Marsz na Moskwę" w celu zaprowadzenia porządku na Kremlu i obalenia byłego przyjaciela - Putina.

Wiele osób nie mogło uwierzyć w decyzję Prigożyna, który wraz ze swoją grupą zmierzał czołgami w kierunku Moskwy, lecz... niespodziewanie przerwał on atak.

To jednak wystarczyło, by zmienić sytuację między nim a prezydentem Rosji. Od tego momentu losy Prigożyna nie były do końca jasne, ale wiadomość o rozbiciu się samolotu, na pokładzie którego miał znajdować się właśnie były "kucharz Putina", dała odpowiedź na wiele pytań.

Reklama

Zdjęcie Jewgienij Prigożyn zasłynął jako "Kucharz Putina" / ASSOCIATED PRESS/East News / East News

Zobacz też: Jedyna kobieta na pokładzie samolotu Prigożyna. Mówiła o "pilnej" naprawie

23 sierpnia 2023 roku media obiegła informacja o katastrofie samolotu w obwodzie twerskim, na pokładzie którego znajdowało się dziesięć osób, a na liście pasażerów był właśnie nie kto inny, jak Jewgienij Prigożyn. Wiadomość ta była zaskoczeniem dla wielu, a z pewnością zmieni wszystko w życiu rodziny Prigożyna.

Dziś, śledzący sytuację w Rosji, zadają sobie pytanie, kim jest żona wagnerowca i co stanie się z majątkiem, który zgromadził przez lata pracy dla Putina?

Sprzedawca hot-dogów i studentka farmacji. Wielka miłość początkiem biznesu

On, czyli Jewgienij Prigożyn i ona - Lubow Walentinowna. Poznali się na studiach farmaceutycznych.

Jak to się stało, że para studiowała na tym samym roku mimo 9-letniej różny wieku między nimi?