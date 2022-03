Kto jest najbliżej Władimira Putina?

Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku na rozkaz Władimira Putina, budzi wielkie emocje na całym świecie. Chyba nie sposób opisać, z jaką tragedią i istnym piekłem, muszą mierzyć się w tym momencie Ukraińcy.

W światowych mediach poruszany jest na wszelkie sposoby temat Władimira Putina - jego dalszych planów wojennych i politycznych, temat jego zdrowia psychicznego, życia prywatnego, ale także temat osób, które są najbliżej najeźdźcy Ukrainy.

Okazuje się, że osobą, która wie na jego temat całkiem sporo to Jewgienij Prigożyn. To osoba niezwykle zaufana, bo to dawny kucharz samego Władimira Putina.

Reklama

Urodził się on w latach 60. w ZSRR. W latach młodości był skazany m.in. za kradzieże i rozboje. Udało mu się jednak otworzyć legalny biznes. W latach 90. uruchomił w Petersburgu kioski z hot-dogami.

Zobacz również: Polacy solidarni z Ukrainą. Jak pomóc?

Kim jest kucharz Putina? Dorobił się miliardów!

Biznes rozwinął się na tyle, że w połowie lat 90. Jewgienij Prigożyn otworzył prestiżową restaurację i to właśnie tam pojawił się sam Putin. Dania serwowane przez kucharza przypadły do gustu politykowi.

W taki sposób Prigożyn dostał się do najbliższego otoczenia Putina i szybko przerodził swoją działalność z kulinarnej w polityczną.

Dziś Prigożyn ma na swoim sumieniu bycie właścicielem tzw. Grupy Wagnera, czyli quasi-wojska, odpowiedzialnego za liczne zbrodnie. Grupa ta działała m.in. w Syrii, krajach afrykańskich, Wenezueli i w Donbasie, a teraz została skierowana do Ukrainy.

Obecnie Prigożyn jest miliarderem, ale dokładna suma na jego koncie pozostaje tajemnicą. Teraz z powodu swojej działalności został również objęty sankcjami, jakie Unia Europejska nałożyła na Rosję za napad na Ukrainę.

Jak podaje rmf24.pl kucharz Putina znalazł się na czarnej liście osób, którzy otrzymają zakaz wjazdu do krajów Unii, a ich konta zostaną zablokowane.

***

Zobacz również:

Jeśli nie możesz otworzyć domu, otwórz serce

Tak gwiazdy pokazują wsparcie Ukrainie. Chętnych jest wiele

Weronika Marczuk opiekuje się uchodźcami. "Dojechały, odpoczną u nas"