Zmiana życia Lionela Messiego i jego żony

Wkrótce Lionel Messi ma przenieść się do Stanów Zjednoczonych i odmienić obliczę tamtejszej piłki nożnej, ale na razie piłkarz odpoczywa na wakacjach na Karaibach.

Ważna informacja dla emerytów. Chodzi o najbliższą wypłatę "czternastek" Jego żona, Antonella Roccuzzo, podzieliła się zdjęciami w swoich mediach społecznościowych zrobionych prawdopodobnie na Wyspach Turks i Caicos. 36-letni Messi został również sfotografowany na łodzi motorowej z Antonellą, jak doskonale bawią się na wakacjach poprzedzających nowy sezon piłkarski.

To także duża zmiana dla Antonelli i ich dzieci - Messi ostatnio w rozważaniach w mediach społecznościowych powiedział, że przeprowadzka będzie dobra dla jego rodziny. Messi wraz z żoną mają już dom w Miami, w którym zamieszkają razem z trójką dzieci - Mateo, Thiago i Ciro.

Odpoczynek przed preprowadzką. Zachwycająca Antonella Roccuzzo

Korzystając z ostatnich chwil leniwego życia Messi i Antonella doskonale bawią się na wakacjach. Z tej okazji na profilu żony piłkarza pojawiły się jej zdjęcia w bikini.

35-latka pochwaliła się fotografią z niebiańskiej plaży. To właśnie tam gwiazda słynna WAG pozuje do zdjęcia w różowym, skąpym bikini. Patrząc na zdjęcie, trudno uwierzyć w to, że urodziła ona trójkę dzieci.

Antonella ma sylwetkę idealną i trudno od niej oderwać wzrok. Sam Messi zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak piękna jest jego żona, z którą zna się... od dzieciństwa!

Antonelaa Roccuzzo urodziła się w Argentynie i jest dietetyczką. Próbowała także swoich sił jako modelka. Odnalazła się także w świecie mody, gdy w 2018 roku w Barcelonie otworzyła ekskluzywny butik z butami.

Żona piłkarza raczej stroni od zbędnego rozgłosu i wiedzie spokojne życie, wychowując trójkę dzieci. Antonella chętnie udziela się charytatywnie. Pracowała jako wolontariuszka w szpitalu SJD w Barcelonie, czym podbiła serca fanów.

Jak widać, u Antoneli można podziwiać nie tylko jej piękne ciało, ale i złote serce.

Anna Lewandowska komentuje zdjęcie Antonelli Roccuzzo

Wśród zachwytów w komentarzach pod zdjęciem Antonelli znalazł się także jeden od... Anny Lewandowskiej. Żona Lewandowskiego w języku hiszpańskim napisała "piękna", chwaląc wygląd koleżanki.

Okazuje się, że to właśnie z Antonellą Lewandowska ma dobry kontakt:

"Z Antonelą miałam okazję spotkać się już wcześniej, mamy też wspólnych znajomych, bo jest najlepszą przyjaciółką Eleny Busquets" - powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2022 roku.