Wyjeżdżam z Kruszwicy, a na drodze nagle istny Armagedon: pada, wieje, nic nie widać. Do Warszawy dotarłem na 22.30, myślałem że już po wszystkim. Jednak patrzę, a przed budynkiem, w którym miał odbywać się casting, stoją jeszcze ludzie. Wszedłem jako ostatni kandydat. Reżyser zaczyna tłumaczyć mi zadanie, a ja myślę: Boże! Przecież ja to znam! To jest „Geh aufs Ganze”, ja wiem jak to prowadzić! Poprowadziłem, podziękowali, powiedzieli że zadzwonią. Wziąłem te słowa za klasyczną formułkę, ale rzeczywiście zadzwonili. Co więcej producent, Włodzimierz Wróblewski, powiedział do mnie: „Zobaczysz, za kilka tygodni będziesz jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi w Polsce”. Wtedy wziąłem jego słowa za żart, ale okazało się, że miał rację. Teleturniej na ekrany wszedł w sierpniu, a na przełomie grudnia i stycznia, mieliśmy 10 mln widzów, przebiliśmy serwisy informacyjne, przebiliśmy pogodę