Spis treści: Wpływ Feng Shui na życie. Co to takiego? Co, gdy energia Chi jest zaburzona? Porządek - nieodłączny element Feng Shui Nie łącz obowiązków z relaksem. To zły omen Zwróć uwagę na drzwi i okna. Tak wypraszasz szczęście z domu Rośliny, które przynoszą bogactwo i radość Małe rzeczy o wielkim znaczeniu. Tego nie zostawiaj na widoku

Wpływ Feng Shui na życie. Co to takiego?

Feng Shui jest chińską, starożytną metodą zarządzania przestrzenią, która umożliwia osiągnięcie w zaciszu domowym harmonii. W dosłownym tłumaczeniu Feng Shui to wiatr i woda, dwa żywioły, których nie da się uchwycić, ani zobaczyć - podobnie jest z energią. Każdy kąt w domu może przyczyniać się do rozwoju naszego sukcesu, wsparcia kreatywności, ale także do spadku motywacji, poczucia pustki i niedostatku szczęścia. To właśnie prawidłowe zarządzanie przestrzenią daje poczucie wygody oraz bezpieczeństwa. Feng Shui to nie tylko sposób dekorowania wnętrz, czy trend w architekturze, a możliwość na poprawę jakości życia i wydajności.

Podstawą chińskiej filozofii jest energia życiowa Qi, która ma dwie strony - spokojną, łagodną (yin) i aktywną, dynamiczną (yang). Dobre feng shui to takie, w którym te dwie siły się równoważą. Jednak czym jest energia Qi? Otóż to element zakorzeniony w medycynie chińskiej, który odpowiednio poprowadzony i wdrożony, wpływa na zdrowie oraz nastrój. Oznacza to, że zaburzona energia w mieszkaniu, czy też domu może znacznie wpływać na to, jak się czujemy i funkcjonujemy.

Dobrze zorganizowana przestrzeń w domu może dać nam zastrzyk energii Canva Pro INTERIA.PL

Co, gdy energia Chi jest zaburzona?

Skoro Feng Shui ma za zadanie ułatwiać przepływ energii Qi w przestrzeni, to jej zachwianie może znacząca odbić się na naszym samopoczuciu oraz codziennych obowiązkach. Jak rozpoznać, że w naszym domu coś po prostu "nie gra"? Oczywiście warto mieć na uwadze, że na różne objawy może wpływać wiele czynników. Jednak, gdy jesteśmy pewni, że nasze zdrowie nie zawodzi i czujemy, że nasza przestrzeń domowa źle oddziałuje na nasze samopoczucie, to warto zwrócić uwagę na kilka objawów. Oto możliwe oznaki zaburzonego Feng Shui:

niewyjaśnione zmęczenie lub ospałość,

bezsenność lub niespokojny sen,

rozdrażnienie i napięcie,

problemy z koncentracją,

poczucie przytłoczenia,

częste drobne dolegliwości, takie jak bóle głowy, uczucie ciężkości, napięcia mięśniowego,

spadek motywacji i kreatywności,

poczucie chaosu.

Zatem, jeżeli czujemy, że nasza przestrzeń domowa nas ogranicza, źle nam się w niej pracuje lub trudno odpoczywa, to warto się jej przyjrzeć. Niekiedy drobne rzeczy, jak niedomknięte szuflady, brudne okna czy niepotrzebne graty, mogą oddziaływać na stan psychiczny i fizyczny. Dodatkowo zaburzone Feng Shui może sprawiać, że przepływ naszego szczęścia nie działa, tak jak powinien.

Porządek - nieodłączny element Feng Shui

Duży wpływ w Feng Sui na nastrój i codzienne funkcjonowanie ma to, w jakim otoczeniu żyjemy. Brak porządku w mieszkaniu, zbierający się kurz i brak miejsca na rzeczy, przyczyniają się do aktywacji negatywnej energii, czyli Sha Qi. W pierwszej kolejności, jeżeli chcemy, aby w naszym domu panowała równowaga i narastało szczęście, musimy wziąć się za porządki. Ciągły bałagan może zakłócać naszą koncentrację, powodować rozdrażnienie i przyczyniać się do trudności w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, nawet tych najprostszych. Warto zrobić generalne porządki, wyczyścić każdy skrawek mieszkania i znaleźć odpowiednie miejsce dla konkretnych przedmiotów. Nadmiar "gratów" może przyczyniać się do blokowania energii Qi, która jest niezbędna do zdrowego i pozytywnego samopoczucia. Jeśli w domu nie panuje porządek, to jak ma zapanować w naszej głowie?

Kolejnym mechanizmem, który zaburza Feng Shui, jest gromadzenie starych lub zepsutych przedmiotów. Jedno to posiadać dużo, a drugie zbierać nadmiar pamiątek, dekoracji, czy nawet niepotrzebnych dokumentów. Warto przejrzeć wszystkie szuflady, szafki oraz półki - być może pora się czegoś pozbyć? Stare paragony, ubrania, kosmetyki, czy też elementy wystroju, które już nie pasują, mogą powodować uczucie przytłoczenia, braku pomyślności i trwania w przeszłości.

Nie łącz obowiązków z relaksem. To zły omen

Miejsce do pracy powinno być jasno oddzielone od strefy odpoczynku, jakim jest sypialnia lub salon. Stawiane granice mają ogromny wpływ na naszą efektywność. Dla przykładu jeśli biurko stoi w sypialni lub stos dokumentów piętrzy się na stole, to podświadomie ciągle jesteśmy w "trybie pracy", gdyż poszczególne elementy przypominają nam o zawodowych obowiązkach. To sprawia, że trudniej jest się nam skupić podczas regeneracji. Warto jest wyraźnie i stanowczo rozdzielić przestrzeń na pracę, choćby za pomocą parawanu lub innych mebli, które pozwolą tworzyć uporządkowane rytuały. Dzięki temu zachowamy równowagę między obowiązkami a relaksem, co w Feng Shui jest bardzo ważne.

Twój stół w jadalni wygląda w ten sposób? Lepiej znaleźć oddzielne miejsce na dokumenty Canva Pro INTERIA.PL

Zwróć uwagę na drzwi i okna. Tak wypraszasz szczęście z domu

Według chińskiej filozofii nie powinno się umieszczać lustra naprzeciwko drzwi wejściowych. Dlaczego? To właśnie poprzez drzwi do domu ma przenikać pozytywna i czysta energia. Natomiast jeżeli napotyka ona lustro, to zostaje "wyproszona" z domu i "wychodzi" z powrotem na zewnątrz. Nie ma wtedy szansy na to, aby dobra energia pozostała z nami na dłużej. Może to przyczyniać się do poczucia roztargnienia, wyssania z motywacji i radości. Lepiej, aby takie lustro znajdowało się z boku drzwi. Podobna sytuacja dzieje się, gdy mamy brudne okna, które zakłócają przepływ poprawnej energii. Dodatkowo mieszkanie powinno być też regularnie wietrzone, aby wyzbywać się negatywnych wibracji.

Rośliny, które przynoszą bogactwo i radość

Zgodnie z zasadami Feng Shui rośliny doniczkowe mogą mieć ogromny wpływ na przepływ energii i samopoczucie domowników. Niektóre z nich mają przynosić szczęście, dobrobyt i poprawiać skupienie. Inne zaś nigdy nie powinny znaleźć się w mieszkaniu, a przede wszystkim te kłujące, ostre, czy też sztuczne. Oto rośliny, które w Feng Shui odgrywają dużą rolę:

pieniążek - symbol dobrobytu i szczęścia finansowego.

drzewko szczęścia - znak długowieczności i stabilności,

bambus szczęścia - symbol radości i harmonii,

skrzydłokwiat - oczyszcza ze złej energii,

lawenda - przynosi spokój i ukojenie.

Zapach lawendy relaksuje i ułatwia zasypianie Canva Pro INTERIA.PL

Małe rzeczy o wielkim znaczeniu. Tego nie zostawiaj na widoku

W Feng Shui dużą rolę odgrywają nawet najdrobniejsze przedmioty codziennego użytku. Dla przykładu nieschowana miotła jest symbolem bałaganu oraz chaosu, przez co wytwarza negatywną energię, która pozostaje w naszych czterech ścianach. Z kolei otwarte półki, w których gromadzimy rzeczy, przypominają o nieładzie, przez co mogą wprowadzać niespokojne wibracje. Podobnie działa zegar, który zatrzymał się lub przestał działać. W Feng Shui symbolizuje on zatrzymanie życiowej energii i blokadę rozwoju. Dlatego tak ważne jest, aby przyglądać się swojemu otoczeniu z uważnością, Każda dekoracja, roślina, przedmiot, czy też wszelkie rytuały, mają ogromną moc - tylko trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać.

Mopy i miotły zawsze należy chować, aby nie gromadziły negatywnej energii Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna Przetakiewicz INTERIA.PL