Od biurowej ozdoby do królowej modnych wnętrz

Sansewieria to roślina doniczkowa, która od kilku lat robi prawdziwą furorę. Choć znana jest na polskich parapetach od dawna, przez długi czas nie była zaliczana do wyżyn kwiatowej elegancji. Los się jednak do niej uśmiechnął i od niedawna jest rozchwytywana - również przez projektantów specjalizujących się w nowoczesnych, modnych wnętrzach.

Nazywana także wężownicą lub językiem teściowej, zachwyca sztywnymi, strzelistymi liśćmi o kształcie mieczy. Wybierać można wśród rozmaitych odmian, które różnią się kolorami i wzorami liści.

Sama roślina pochodzi z upalnych obszarów Afryki, gdzie dostosowała się do suchego i ciepłego klimatu. Dzięki temu jest wyjątkowo odporna i potrafi przetrwać w warunkach, w których inne rośliny nie miałyby szans.

Sansewieria to popularna roślina doniczkowa Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Roślina o imponującej historii

Od wieków była ceniona nie tylko ze względu na wygląd. W kulturach afrykańskich i azjatyckich sansewieria symbolizowała siłę, wytrzymałość i ochronę. Wierzono, że ustawiona przy wejściu do domu odpędza złą energię i chroni mieszkańców. Dawniej jej mocne i elastyczne włókna wykorzystywano także praktycznie - do wyrobu sznurów i lin.

Dziś wężownica często jest postrzegana jako kwiat poprawiający aurę domu, niektórzy upatrują w niej symbolu długowieczności i stabilności. Naukowo zostało potwierdzone, że jest rośliną oczyszczającą powietrze, więc warto znaleźć dla niej miejsce na domowym parapecie.

Tym bardziej że to długowieczny okaz. Przy odpowiedniej pielęgnacji może rozwijać się przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Dość powolny wzrost sprawia, że długo zachowuje swój kształt i nie wymaga częstego przesadzania.

Dlaczego sansewieria przestaje rosnąć?

Od razu należy zaznaczyć, że wężownica nie należy do roślin ekspresowo rosnących. Przyrasta powoli, co czyni z niej raczej kwiatowego maratończyka niż sprintera. Nowe liście wypuszcza najczęściej wiosną i latem. Jeśli jednak zauważysz, że jej rozwój całkowicie stanął w miejscu, przeanalizuj możliwe przyczyny:

zbyt mała ilość światła;

zbyt obfite podlewanie, które prowadzi do gnicia korzeni;

zbyt ciasna doniczka, ograniczająca rozwój kłączy.

Zwykle wystarczy znaleźć dla sansewierii jaśniejsze stanowisko. Pamiętajmy, aby podlewać ją dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce całkowicie przeschnie.

Domowy nawóz do sansewierii. Powstaje podczas obiadu

Oto tradycyjny patent na wsparcie kwiatów doniczkowych, który właściwie nic nie kosztuje. Przynosi za to bardzo dobre rezultaty, pobudzając sansewierię do wzrostu. Wystarczy, że do podlewania użyjemy wody z gotowanych ziemniaków (oczywiście bez soli i innych przypraw). Płyn zawiera naturalne składniki odżywcze, w tym skrobię, które wspomagają rozwój roślin. Zauważysz z czasem, że wężownica nie tylko zyskała dodatkową porcję energii do wzrostu, ale także jej liście stały się mocniejsze i jeszcze bardziej atrakcyjne.

