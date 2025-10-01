Co przyniesie czwartek, 2 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Rydwan

W życiu prywatnym możesz stoczyć z kimś bój o niezależność. Nie musi to być oczywiście brutalna rozgrywka. Już samo tupnięcie nogą i wyznaczenie granicy powinno dać do myślenia. Jeśli chcesz, by traktowano cię poważnie, miej w sobie odwagę przyjąć niezależność. W finansach możliwa wyprowadzka, wyjazd do innego miasta dzięki nowemu miejscu pracy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta Księżyc.

W relacjach prywatnych uważaj na rady przyjaciół i znajomych. Nawet jeśli są szczere, to mogą wywieść cię na manowce. Ktoś jest za bardzo zaplątany w pajęczynie własnych rojeń, by wysnuć prawidłowy wniosek. Intuicja sprawdzi się dobrze, jeżeli ma przed czymś ostrzec. W finansach nie bierz plotki za pewnik. Zanim przekażesz dalej informację, zweryfikuj ją.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych konieczne może okazać się większe zainteresowanie rodziną. Jeśli masz rodziców, sprawdź, co u nich, rozeznaj się, czego potrzebują. Może są między Wami jakieś przemilczane sprawy, które wywołują rozgoryczenie? Nie od razu udałoby się je wyjaśnić, jednak kiedyś warto zrobić pierwszy krok. W finansach nie stawiaj zysku ponad relacjami.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 9 Kielichów

W życiu prywatnym bezpieczeństwo daje myśl, że jest się właściwą osobą na właściwym miejscu. Zadbaj, by ludzie, którzy od ciebie zależą, wiedzieli, co mają robić. Rozdawaj im zadania na miarę możliwości, pozwól stać się aktywnym członkiem wspólnoty. To bardzo zbliża. W finansach to dobry moment, by robić zapasy, oszczędzać siły, przeliczyć dochody.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 7 Mieczy

W relacjach osobistych zachowaj spokój i przyjmij pokerową twarz. Ludzie obok nie muszą znać twoich sekretów. Fakt, że coś zataisz, nie oznacza, że skłamiesz. Czasem lepiej pozwolić komuś wyciągnąć własne wnioski i nie przejmować się zbytnio, czy są one słuszne. Nie bierz na siebie cudzych pomyłek. W finansach możesz uzyskać korzyści, uprawiając dyplomację.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych unikaj sytuacji, w której staniesz otwarcie przeciwko dużej grupie. Jeśli dopuścisz do konfrontacji, to trzeba będzie przetrzymać zmasowany atak. Otoczenie chce dobrze, jednak ma własne pomysły na to, co jest dla ciebie najlepsze. Jeżeli pragniesz samodzielności, pokaż, że zdołasz ją unieść. W finansach możesz konkurować z dużą firmą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możesz napotkać osoby życzliwe i dobrze ustosunkowane. Ich nastawienie jest pozytywne. Zechcą pomóc, jeśli zobaczą u Ciebie chęć pracy nad sobą, zainteresujesz je swoimi planami na przyszłość. Nie wahaj się prosić o wsparcie, jeśli z czymś sobie bardzo nie radzisz. W finansach zwróć się o wsparcie do instytucji, zachowaj optymizm.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz sięgnąć teraz po swój ideał. Sprawy idą w dobrą stronę. Jeśli uzbroisz się w cierpliwość, zaobserwujesz wiele istotnych rzeczy, które rozjaśnią Twój umysł. Przy pewnych kwestiach nie warto się długo zatrzymywać, nie ma co dzielić włosa na czworo. W finansach możesz rozpocząć projekt, który będzie przynosił profity przez lata.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta As Kielichów

W twoim życiu prywatnym możliwa będzie nowa miłość, powrót namiętności oraz radości z dzielenia się uczuciami z innymi. Nie pozwól, by wszystko, co dobre kojarzyło ci się z przeszłością lub z wyłącznie jedną osobą. Stwarzaj nowe wspomnienia. W finansach nie skupiaj się na tym, czego brak, tylko na tym, co masz i co można z tym zrobić.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto posiada silnie rozwinięty mechanizm obronny. Człowiek ten nie pragnie zmian, choć teoretycznie nie może się ich doczekać. Niemniej żadna oferta nie wydaje mu się warta podjęcia ryzyka. Nie frustruj się tym, na co nie masz wpływu. W finansach wiedz, że kto chce, znajdzie sposób, a kto nie chce, znajdzie powód.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 5 Mieczy

W życiu prywatnym ciężko będzie przebić się przez mur niechęci oraz intryg. Jest to możliwe, jednak czy warto płacić cenę? Przemyśl, dlaczego pragniesz zwycięstwa? Na co liczysz? Nie masz gwarancji pozytywnej i trwałej zmiany, a satysfakcja z postawienia na swoim szybko mija. W finansach lepiej mieć czasem święty spokój niż rację. Nie rób sobie wrogów w urzędzie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Diabeł

W kwestiach prywatnych wystrzegaj się wilka w owczej skórze. Ktoś pęta cię zakazami, wzbudza poczucie winy, ośmiesza pragnienia i stara się wmówić, że coś z tobą nie tak. Czy na pewno? Zadaj sobie szczere pytanie, czy kogokolwiek krzywdzisz tym, kim jesteś, a jeśli nie, to dlaczego ktoś inny chce cię kontrolować. W finansach istnieje ryzyko mobbingu w miejscu pracy.

