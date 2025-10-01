Jesienny hit. Przepis na chlebek, który smakuje jak hygge na talerzu

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Złocisty, miękki, pachnący przyprawami - idealny na chłodne poranki i leniwe popołudnia. To nie jest zwykły wypiek, lecz mała porcja jesiennego szczęścia zamknięta w bochenku. Sekret tkwi w idealnym połączeniu dyniowego puree, aromatycznych dodatków i kilku prostych trików, które sprawiają, że chlebek zawsze wychodzi wilgotny i pełen smaku. Oto przepis, który może stać się twoim jesiennym rytuałem.

Wilgotny, pachnący jesienią chlebek dyniowy bez problemu przygotujesz w domu
Wilgotny, pachnący jesienią chlebek dyniowy bez problemu przygotujesz w domu

Jesienny chlebek, który pokochasz

Wszyscy z pewnością znają chlebek bananowy, który doskonale ratuje dojrzałe, ciemne banany przed zmarnowaniem. Nie dość, że zdrowszy od tradycyjnych wypieków, bo większość słodyczy pochodzi z owoców, to jest banalnie prosty w przygotowaniu. A co, jeśli istnieje jego odpowiednik idealny na jesień? Jeśli nigdy nie próbowałaś chlebka dyniowego z dodatkiem cynamonu, to nie wiesz, co tracisz. Robi się go tak szybko jak chlebek bananowy, a smak i aromat zachwycą wszystkich domowników. Przy okazji zafundujesz swojemu mieszkaniu aromatyzację jesiennym wypiekiem. Dasz się skusić na doskonały dyniowy chlebek?

Najlepszy chlebek dyniowy - przepis

Kawałki ciasta dyniowego z orzechami pekan ułożone na drewnianej desce, w tle mała dynia i laski cynamonu dodające klimatu jesiennego wypieku.
Fenomenalny chlebek dyniowy idealny na jesień

Składniki

  • 1 szklanka puree z pieczonej dyni
  • 2 jajka (ocieplone, nie prosto z lodówki)
  • 1/2 szklanki oleju roślinnego
  • 1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
  • 1/2 szklanki cukru
  • 1 łyżka cukru wanilinowego
  • 1 łyżeczka cynamonu, po 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej i imbiru w proszku
30 min
3-4

Przygotowanie:

  • Purée z dyni (dynię upiec 40 min w 180 stopniach w piekarniku przez 40 min, ostudzić i zblendować na purée) włożyć do miski, dodać jajka oraz olej i wymieszać.
  • Piekarnik rozgrzać do 180 stopni C.
  • Do drugiej miski wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia, sodą, cukrem, cukrem wanilinowym oraz cynamonem, gałką i imbirem. Dokładnie wymieszać suche składniki.
  • Mokre składniki dodać do suchych i delikatnie i krótko wymieszać łyżką.
  • Ciasto wyłożyć do małej keksówki, wyłożonej papierem do pieczenia.
  • Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez ok. 40 minut, do suchego patyczka.

Po wierzchu ciasta można rozprowadzić lukier, posypkę cynamonową (masło z cynamonem ułożyć na chlebku jeszcze przed pieczeniem), albo ubić mascarpone z cynamonem i rozsmarować po przestudzonym wypieku. Można jeść niczym ciasto lub zmniejszyć ilość cukru i zajadać jako chlebek na przykład z dżemem albo masłem.

Smacznego!

