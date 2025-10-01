Wszyscy z pewnością znają chlebek bananowy, który doskonale ratuje dojrzałe, ciemne banany przed zmarnowaniem. Nie dość, że zdrowszy od tradycyjnych wypieków, bo większość słodyczy pochodzi z owoców, to jest banalnie prosty w przygotowaniu. A co, jeśli istnieje jego odpowiednik idealny na jesień? Jeśli nigdy nie próbowałaś chlebka dyniowego z dodatkiem cynamonu, to nie wiesz, co tracisz. Robi się go tak szybko jak chlebek bananowy, a smak i aromat zachwycą wszystkich domowników. Przy okazji zafundujesz swojemu mieszkaniu aromatyzację jesiennym wypiekiem. Dasz się skusić na doskonały dyniowy chlebek?