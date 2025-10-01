Jak wyczyścić szafki kuchenne z tłustych osadów? Genialny patent

Natalia Jabłońska

Kuchenne szafki to najbardziej brudzące się meble w domu. Codzienne gotowanie i smażenie sprzyjają osadzaniu się lepkiego osadu z tłuszczu i kurzu. A to nie tylko psuje estetykę całej kuchni, ale jest niehigieniczne i może skutkować przebarwieniami mebli. Dlatego warto regularnie stosować domowe metody, dzięki którym łatwo i skutecznie pozbędziesz się tłuszczu z kuchennych szafek.

Jak czyścić meble kuchenne, by ich nie uszkodzić, a pozbyć się tłustych osadów?
Jak czyścić meble kuchenne, by ich nie uszkodzić, a pozbyć się tłustych osadów?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak czyścić kuchenne szafki?
  2. Jak myć kuchenne szafki za pomocą octu?
  3. Jak myć kuchenne szafki za pomocą sody oczyszczonej?
  4. Jak myć kuchenne szafki za pomocą amoniaku?

Jak czyścić kuchenne szafki?

Kuchenne meble najlepiej przecierać regularnie - w zależności od częstotliwości gotowania i ilości zabrudzeń - co najmniej raz na tydzień lub dwa. Ważne, by nie używać agresywnych środków czyszczących, które mogą zmatowić lub odbarwić fronty mebli. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub gąbki i pamiętaj, by nie były zbyt wilgotne. Po myciu warto przetrzeć meble na sucho, by uniknąć ich przemoczenia. Zawsze też przetestuj każdy środek do mycia na niewielkiej i mało widocznej powierzchni, żeby sprawdzić, czy nie uszkodzi mebli.

Jak myć kuchenne szafki za pomocą octu?

Ocet to jeden z najlepszych naturalnych środków czyszczących. Działa antybakteryjnie i dezynfekuje powierzchnie, a do tego usuwa nieprzyjemne zapachy, co jest szczególnie istotne w kuchni. Jego wysoka kwasowość z łatwością rozpuszcza tłuste osady i brud. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać dwie szklanki wody i szklankę octu oraz 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Jeśli nie lubisz zapachu octu, możesz też dodać 2 krople olejku zapachowego. Tak przygotowaną mieszanką należy spryskać miejsca zabrudzone tłustym osadem i przetrzeć miękką ściereczką albo gąbką. Po brudzie nie będzie śladu.

Jak myć kuchenne szafki za pomocą sody oczyszczonej?

Na uporczywe zabrudzenia i tłuste osady dobrze sprawdzi się także soda oczyszczona, która z łatwością usuwa brud i pochłania nieprzyjemne zapachy. Niewielką ilość proszku można nanieść na wilgotną ściereczkę i przecierać zabrudzenia. Można także przygotować domową mieszankę - do litra ciepłej wody wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej, wymieszaj i myj szafki. Pamiętaj, żeby na koniec dokładnie wytrzeć je do sucha.

Kobieta czyszcząca blat kuchenny przy użyciu niebieskiej szmatki, ubrana w szarą koszulę i opaskę na włosy. Na blacie można zauważyć stalowy toster oraz zieloną butelkę z płynem czyszczącym. W tle widoczne są drewniane szafki kuchenne.
Regularne sprzątanie chroni meble kuchenne przed odbarwieniami i zniszczeniemCanva ProINTERIA.PL

Jak myć kuchenne szafki za pomocą amoniaku?

Mieszanka z dodatkiem amoniaku pozwoli pozbyć się nawet najbardziej uporczywych tłustych plam z szafek kuchennych. Substancja działa też odstraszająco na mole spożywcze, co jest jej dodatkowym atutem. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać pół litra wody, 1 łyżkę octu i pół łyżki amoniaku. Taką mieszanką spryskaj zabrudzone miejsce i przetrzyj wilgotną szmatką. Pamiętaj, żeby zapewnić sobie dobrą wentylację, np. Otworzyć okno, bo amoniak wydziela nieprzyjemny ostry zapach i może działać podrażniająco.

Jak pozbyć się moli spożywczych. Sprawdzone sposobyPolsatPolsat

