Jak wyczyścić szafki kuchenne z tłustych osadów? Genialny patent
Kuchenne szafki to najbardziej brudzące się meble w domu. Codzienne gotowanie i smażenie sprzyjają osadzaniu się lepkiego osadu z tłuszczu i kurzu. A to nie tylko psuje estetykę całej kuchni, ale jest niehigieniczne i może skutkować przebarwieniami mebli. Dlatego warto regularnie stosować domowe metody, dzięki którym łatwo i skutecznie pozbędziesz się tłuszczu z kuchennych szafek.
Spis treści:
- Jak czyścić kuchenne szafki?
- Jak myć kuchenne szafki za pomocą octu?
- Jak myć kuchenne szafki za pomocą sody oczyszczonej?
- Jak myć kuchenne szafki za pomocą amoniaku?
Jak czyścić kuchenne szafki?
Kuchenne meble najlepiej przecierać regularnie - w zależności od częstotliwości gotowania i ilości zabrudzeń - co najmniej raz na tydzień lub dwa. Ważne, by nie używać agresywnych środków czyszczących, które mogą zmatowić lub odbarwić fronty mebli. Do czyszczenia użyj miękkiej ściereczki z mikrofibry lub gąbki i pamiętaj, by nie były zbyt wilgotne. Po myciu warto przetrzeć meble na sucho, by uniknąć ich przemoczenia. Zawsze też przetestuj każdy środek do mycia na niewielkiej i mało widocznej powierzchni, żeby sprawdzić, czy nie uszkodzi mebli.
Jak myć kuchenne szafki za pomocą octu?
Ocet to jeden z najlepszych naturalnych środków czyszczących. Działa antybakteryjnie i dezynfekuje powierzchnie, a do tego usuwa nieprzyjemne zapachy, co jest szczególnie istotne w kuchni. Jego wysoka kwasowość z łatwością rozpuszcza tłuste osady i brud. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać dwie szklanki wody i szklankę octu oraz 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Jeśli nie lubisz zapachu octu, możesz też dodać 2 krople olejku zapachowego. Tak przygotowaną mieszanką należy spryskać miejsca zabrudzone tłustym osadem i przetrzeć miękką ściereczką albo gąbką. Po brudzie nie będzie śladu.
Jak myć kuchenne szafki za pomocą sody oczyszczonej?
Na uporczywe zabrudzenia i tłuste osady dobrze sprawdzi się także soda oczyszczona, która z łatwością usuwa brud i pochłania nieprzyjemne zapachy. Niewielką ilość proszku można nanieść na wilgotną ściereczkę i przecierać zabrudzenia. Można także przygotować domową mieszankę - do litra ciepłej wody wsyp 4 łyżki sody oczyszczonej, wymieszaj i myj szafki. Pamiętaj, żeby na koniec dokładnie wytrzeć je do sucha.
Jak myć kuchenne szafki za pomocą amoniaku?
Mieszanka z dodatkiem amoniaku pozwoli pozbyć się nawet najbardziej uporczywych tłustych plam z szafek kuchennych. Substancja działa też odstraszająco na mole spożywcze, co jest jej dodatkowym atutem. Do butelki z atomizerem wystarczy wlać pół litra wody, 1 łyżkę octu i pół łyżki amoniaku. Taką mieszanką spryskaj zabrudzone miejsce i przetrzyj wilgotną szmatką. Pamiętaj, żeby zapewnić sobie dobrą wentylację, np. Otworzyć okno, bo amoniak wydziela nieprzyjemny ostry zapach i może działać podrażniająco.