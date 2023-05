Infekcja bakteryjna wywołana przez manicure

36-letnia Lisa Dewey pochodzi z Pattishall w Northamptonshire i jest matką dwóch dziewczynek, a pracuje jako sprzątaczka w National Health Service. Kobieta od lat korzysta z usługi kosmetycznej, jaką jest manicure. Nigdy nie miała wątpliwości i chętnie decydowała się na paznokcie żelowe, aż do niedawna. W lutym po wizycie u kosmetyczki, na palcach Lisy zaczęły pojawiać się poważne zmiany dermatologiczne. Jej paznokcie zaczęły się łuszczyć, a jeden z jej palców przybrał fioletowego koloru, co zaniepokoiło kobietę. Lekarze twierdzili, że to infekcja bakteryjna i że zaradzi temu odpowiednia maść i antybiotyk. Lisa pozbyła się "paznokci" i zrobiła sobie przerwę od usług kosmetycznych, a symptomy po czasie ustąpiły.

Ponownie zrobiła paznokcie akrylowe. Teraz nie może używać rąk

W kwietniu 36-latka zdecydowała się umówić się na manicure akrylowy. Tym razem reakcja jej organizmu na nowe paznokcie była znacznie poważniejsza od poprzedniej. Płytka ponownie zaczęła się łuszczyć, a skóra wokół paznokci przypominać w dotyku papier. Kobiecie doskwierał tak duży ból, że trudno jej było używać rąk, a w wielu domowych obowiązkach musiał pomagać jej mąż.

Lisa Dewey w rozmowie z Daily Mail wspomniała, że dostała od lekarza nowe leki, ale nie podzieliła się tym, jak ją zdiagnozowano. Kobieta przypuszcza, że jest to reakcja alergiczna na lakier, który mógł być za krótko trzymany pod lampą UV. Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologiczne twierdzi, że czas utrwalania lakieru jest bardzo ważny, gdyż zapobiega to przedostawaniu się substancji chemicznych do skóry.

Kobieta nigdy więcej nie zrobi paznokci

Lisa Dewey w rozmowie z Daily Mail powiedziała, że będzie trzymać się z dala od kosmetyków do paznokci. Kobieta ostrzega innych przed ryzykiem, jakie niesie ze sobą robienie manicure, gdyż twierdzi, że może to przydarzyć się każdemu. Tłumaczyła, że robiła sobie paznokcie od lat, a nagle doświadczyła poważnej reakcji alergicznej. Zniszczone paznokcie wpływają na pewność siebie 36-latki i sprawiają, że wstydzi się pokazywać dłonie w miejscu publicznym.

