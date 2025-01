- Gdy stuknęło mi 60 lat, zdałam sobie sprawę, że bardzo pragnę mieć wnuki. Jestem matką jedynaczki, którą urodziłam tuż po trzydziestce, więc moja córka Iga, miała wówczas dokładnie tyle lat, ile ja, gdy zdecydowałam się na macierzyństwo. Pracowałam nadal w kancelarii, więc byłam bardzo zajętą osobą, nie chodziło więc o to, że mam jakiś wolny czas do zagospodarowania. Po prostu poczułam, że chcę, aby w rodzinie pojawiło małe dziecko - wspomina Lucyna.

- Coraz bardziej też drażni mnie, gdy koleżanki i koledzy chwalą się swoimi wnuczętami. Niedawno moja znajoma została babcią w wieku 42 lat. Ma więc przed sobą wiele lat, by nacieszyć się wnuczką i szansę zostać także prababcią. Ja z pewnością prababcią już nie będę. Martwię się, że nawet jeśli dane mi będzie przywitać na świecie dzieci mojej córki nie będę już mogła jej pomagać tak jakbym chciała ze względu na wiek i zdrowie. Na razie to tylko rozważania teoretyczne, bo jak mówiłam nic nie zapowiada, że moja córka zdecyduje się w najbliższym czasie na dziecko. Tymczasem czuję, że we mnie aż wzbiera ogromna fala miłości, którą chciałbym wylać na wymarzone wnuczki. Poczuć, że one też mnie kochają, usłyszeć słowo "babcia" z ust dwulatka, który dopiero zaczął mówić. Tego nic nie może zastąpić, nawet miłość do własnego dziecka - podsumowuje Lucyna.