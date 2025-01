Każdego roku 1 marca przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent , której celem jest dostosowanie świadczeń do poziomu inflacji i wzrostu płac.

Jak donosi Fakt, w 2025 roku wzrost świadczeń wyniesie zaledwie 5,82 proc., co jest wynikiem spadającej inflacji. To znacząco mniej w porównaniu do 12,22 proc. waloryzacji z 2024 roku.