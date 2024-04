Początek tygodnia przywitał nas słoneczną pogodą, zachęcającą do spacerów i innych aktywności na świeżym powietrzu. Chociaż powoli zaczynamy się przyzwyczajać do przyjemnej aury, pogoda już niebawem powie "dość". Jeszcze we wtorek, 9 kwietnia, termometry w niektórych regionach wskażą - podobnie jak w poniedziałek - do 25-27 st. C. Na tym koniec optymistycznych wiadomości.

Zwrot w pogodzie. W tych regionach będzie się działo

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w nocy z wtorku na środę (9/19 kwietnia) przez Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu. To jednak nie koniec "atrakcji", jakie zaserwuje nam pogoda. Okazuje się, że miejscami, w północnej części kraju, prognozowane są burze. Wspomniany front przyniesie również ze sobą chłodniejsze powietrze.

We wtorkowy wieczór w zachodniej części Polski zacznie przybywać chmur. Z kolei na północnym zachodzie pojawią się pierwsze przelotne opady deszczu. Nadal będzie ciepło, a maksymalna temperatura wyniesie od 22 st. C na północy do 26 st. C na południu. Nad morzem termometry wskażą 15 st. C.

Co dalej z pogodą? Synoptycy wskazują, że w środę w nocy w głąb kraju zacznie się przemieszczać front atmosferyczny. Będzie pochmurno, wystąpią opady deszczu. Na północy kraju prognozowane są burze. Maksymalna temperatura wyniesie od 11 do 15 st. C. Nieco cieplej będzie na wschodzie - tam termometry wskażą od 20 do 22 st. C. Najzimniej będzie nad morzem i w kotlinach sudeckich - 9 st. C.

Czwartek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza na północy kraju. Temperatura wyniesie od 14 do 17 st. C. Nad morzem chłodniej, bo ok. 11 st. C. W piątek w przeważającej części kraju wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie w południowej części Polski będzie ono mniejsze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 18 st. C, chłodniej będzie w kotlinach górskich - od 13 do 14 st. C i nad morzem - 10 st. C.

W najbliższych dniach pogoda będzie dość zmienna Pawel Murzyn/East News East News

Pogoda na weekend 13-14 kwietnia 2024

Miniony weekend przyniósł nam piękną aurę. Jaka pogoda jest prognozowana 13-14 kwietnia? IMGW podaje, że w sobotę również wystąpi zachmurzenie. Na północy i w niektórych regionach na wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 21 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich - 15 st. C i nad morzem - 12 st. C.

W niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Jedynie na południu i południowym wschodzie będzie ono umiarkowane, nie wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 13 st. C. na północy i zachodzie, ok. 18 st. C w centrum i od 20 do 22 st. C na południu i południowym wschodzie.

***

Źródło: IMGW

***

